Sport Vela, l’augustana Giulia Pasqua sul podio della Coppa del Presidente a Gaeta nella classe ILCA 4 Under 16 di

AUGUSTA – Dal Lazio arriva un risultato prestigioso per il Club Nautico Augusta e la vela cittadina. La giovane velista Giulia Pasqua ha conquistato il 3° posto femminile nella classe ILCA 4 Under 16 alla Coppa del Presidente, manifestazione inserita nel grande appuntamento nazionale della Coppa Primavela “Kinder – Joy of moving” 2026, disputatosi a Gaeta dal 2 al 4 luglio.

L’evento, organizzato dalla Federazione italiana vela (Fiv) e ospitato per la prima volta dallo Yacht Club Gaeta, rappresenta da oltre quarant’anni uno dei più prestigiosi appuntamenti della vela giovanile italiana, richiamando centinaia di atleti provenienti da tutta la penisola nelle classi Optimist, ILCA 4 (già Laser), O’pen Skiff e Techno 293. L’edizione 2026 ha visto al via complessivamente 421 giovani velisti, impegnati nelle diverse competizioni nazionali dedicate alle rispettive categorie d’età.

La competizione è stata condizionata nella giornata inaugurale dall’arrivo di una perturbazione che ha imposto lo stop alle regate. Il programma si è poi regolarmente svolto nelle due giornate successive, caratterizzate da venti compresi tra i 10 e i 18 nodi, condizioni che hanno consentito ai giovani atleti di confrontarsi per l’assegnazione dei titoli nazionali di categoria.

In questo contesto di elevato livello tecnico, Giulia Pasqua, in regata con i colori del Club Nautico Augusta, è riuscita a salire sul terzo gradino del podio femminile della classe ILCA 4 Under 16, centrando quello che rappresenterebbe, allo stato, un risultato senza precedenti per la vela agonistica augustana in questa manifestazione. Un risultato che testimonia talento, determinazione e capacità di gestire la pressione agonistica, elementi che lasciano intravedere interessanti prospettive per il suo futuro nella classe.

(Foto di copertina crediti: Fiv / Gianluca Di Fazio)