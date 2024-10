Primo piano Trofeo Coni, kickboxing, un’atleta augustana nel team Sicilia che ha vinto la nona edizione di

AUGUSTA – Una giovane fighter augustana ha vinto la medaglia d’oro nella competizione di kickboxing del 9° Trofeo Coni riservata alle selezioni regionali.

Il braciere per aprire le giornate di sport della prestigiosa manifestazione, che premia i migliori atleti under 14 d’Italia nelle principali discipline sportive, era stato acceso il 4 ottobre a Catania, dinanzi al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Tuttavia alcune gare, tra cui quelle di kickboxing e muay thai, sotto l’egida della Federkombat, si sono svolte in una struttura ricettiva a Terrasini (Palermo).

Con la squadra rappresentativa della Sicilia per la kickboxing, nella stessa giornata di apertura, si è fatta valere vincendo il suo incontro l’augustana Giada Di Franco nella categoria -42 kg, atleta proveniente dall’Asd Bushido Academy Martial Arts di Augusta, allenata dal maestro Antonio Milici (nella foto all’interno, insieme alla fighter).

La promettente cadetta aveva superato la selezione regionale della Federkombat, lo scorso 23 giugno al centro commerciale “Porte di Catania”, per entrare a far parte della vittoriosa squadra siciliana di kickboxing.

“È un grande onore per la mia accademia e per la città di Augusta – commenta a margine dell’evento il maestro Milici – Complimenti al team Sicilia di kickboxing Federkombat guidato dal tecnico Consolato Sciurello, che vince la fase finale del Trofeo Coni Sicilia, a Carmelo Strano, presidente Federkombat Sicilia, al maestro Riccardo Wagner e al maestro Luigi Vullo“.

Le rappresentative della Sicilia hanno portato la regione al secondo posto della classifica generale del Trofeo Coni, alle spalle dell’Emilia Romagna, mentre nella classifica inerente ai soli sport da combattimento hanno conquistato la vetta.