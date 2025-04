Primo piano Ospedale di Augusta, chiusa e trasferita Oncoematologia. Inizia il countdown per Ematologia di

AUGUSTA – Negli scorsi giorni, coincidenti con le festività pasquali, l’Asp ha dato seguito alla programmata chiusura del servizio di Oncoematologia nel presidio ospedaliero di Augusta per il trasferimento all’ospedale “Umberto I” di Siracusa. Si dovrà invece attendere almeno la prima settimana di maggio per l’annunciata attivazione dei primi 4 posti letto di Ematologia sugli otto previsti dalla passata rimodulazione della rete ospedaliera attualmente in vigore.

Dopo l’incontro tenuto lo scorso 6 marzo a palazzo di città con i sindaci del triangolo industriale Augusta, Priolo e Melilli, rispettivamente Giuseppe Di Mare, Pippo Gianni e Peppe Carta, i vertici dell’Asp con a capo il direttore generale Alessandro Caltagirone avevano assicurato una “piena attuazione entro il 31 marzo” del “piano operativo di potenziamento dell’ospedale “Muscatello” di Augusta“, comprendente il trasferimento della Uosd (Unità operativa semplice dipartimentale, senza posti letto) Oncoematologia a Siracusa e la contestuale attivazione ad Augusta dei primi 4 posti letto della Uoc (Unità operativa complessa) Ematologia, oltre all’attivazione di ulteriori 6 posti letto di Riabilitazione e 6 posti di letto di Lungodegenza.

L’attuazione del piano sarebbe stata differita di almeno un mese dall’Asp, in attesa di parere dell’Assessorato regionale della Salute, proprio sul trasferimento di Oncoematologia, richiesto a metà marzo e arrivato a metà aprile. Il parere sarebbe “non ostativo“, nelle more della prossima definizione della nuova rete ospedaliera regionale, perché il trasferimento risulta conforme alla proposta di rimodulazione della rete provinciale avanzata dalla stessa Asp, formalmente, a dicembre.

Il direttore generale Caltagirone ha più volte confermato tale scelta, anche in recenti interviste rilasciate a testate siracusane, nel solco di “una distribuzione più equa su tutto il territorio dei servizi oncoematologici ai pazienti – queste le parole espresse già nel comunicato Asp a seguito dell’incontro con i tre sindaci – che prevalentemente, dai dati in possesso dell’Azienda, provengono dal Distretto di Siracusa e dalla zona sud“, oltre che alla luce di una presa di posizione favorevole al trasferimento da parte dell’Ail (Associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma) di Siracusa.

Nel frattempo, nei primi giorni di aprile, sono stati immessi in ruolo tre dirigenti medici di Ematologia, neo specializzati, a seguito di scorrimento della graduatoria (cristallizzata nell’agosto 2023) dell’ultimo concorso pubblico.