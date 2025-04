Primo piano Augusta, disservizio idrico al Monte in via di risoluzione di

AUGUSTA – Sarebbero in via di risoluzione con l’avvenuto ripristino dell’erogazione dell’acqua in diverse aree, intorno alle ore 13 di oggi, i disservizi idrici al Monte in corso dalle ore 15 di ieri, martedì 22 aprile.

L’interruzione dell’erogazione dell’acqua potabile è riconducibile a un guasto a una cabina elettrica Enel che serve il popoloso quartiere Monte, nelle contrade tra Monte Sant’Elena e Monte Amara.

Ieri, alle ore 17,30, il Comune ha diramato tramite app “Telegram” invito alla “popolazione residente nella zona Monte” a “utilizzare con parsimonia le proprie risorse (idriche, ndr) al fine di minimizzare i disagi“.

Da fonti comunali, si apprende che personale del gestore della rete elettrica e della squadra lavori del Comune hanno fatto ricorso a un gruppo elettrogeno per il ripristino dell’erogazione idrica. A partire da mezzogiorno di oggi sarebbero state riattivate le pompe principali.