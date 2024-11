Primo piano Asp Siracusa, si insedia il nuovo direttore amministrativo Ornella Monasteri di

SIRACUSA – Ornella Monasteri è il nuovo direttore amministrativo dell’Asp di Siracusa, dopo aver ricoperto il medesimo ruolo all’Asp di Trapani. La sua nomina è stata formalizzata dal direttore generale Alessandro Caltagirone, con deliberazione numero 653 dell’11 novembre, e stamani è avvenuto il suo insediamento con il saluto di benvenuto del manager Caltagirone e del direttore sanitario Salvo Madonia, alla presenza dei direttori delle unità operative complesse dell’area amministrativa.

“Sono estremamente felice per questa importante occasione professionale che mi ha concesso il direttore generale Caltagirone, che ringrazio – dichiara il neo direttore amministrativo Monasteri – Mi auguro che con la mia esperienza e con le mie competenze professionali possa supportare al meglio la mission aziendale nel suo percorso di trasparenza e legalità e indirizzato principalmente al soddisfacimento dei bisogni di salute di tutta la popolazione di questo territorio. Amo lavorare in squadra e sono certa che questo amore sarà condiviso dalle Direzioni e dagli operatori tutti di questa Azienda che avrò modo di conoscere e dalla cui collaborazione mi auguro possa nascere una sinergia finalizzata al miglior risultato possibile per questa Azienda sanitaria”.

In merito alla nomina effettuata, il direttore generale Alessandro Caltagirone dichiara: “La scelta è ricaduta su una professionista dalle indubbie e comprovate capacità ed esperienza a me già note, che possiede tutte quelle qualità di cui l’Azienda ha bisogno, che condivide la mia vision di trasparenza e legalità e che sono certo apporterà, assieme al direttore sanitario dell’Azienda, Salvatore Madonia, un importante e sostanziale contributo all’attività organizzativa e gestionale dell’Azienda in un momento così importante che sto portando avanti dal primo giorno del mio insediamento all’insegna dello sviluppo, dell’innovazione e del cambiamento per la sanità siracusana”.

Ornella Monasteri, classe 1961, originaria di Piazza Armerina, si è laureata all’Università di Catania nel 1985 in Scienze politiche a indirizzo politico-internazionale e ha conseguito nel 2002, presso la Scuola di pubblica amministrazione di Lucca, il diploma di specializzazione a conseguimento del master in Amministrazione e controllo.

Fino allo scorso mese di settembre ha ricoperto l’incarico di direttore amministrativo dell’Asp di Trapani, dopo essere stata dal 2008 direttore del dipartimento amministrativo dell’Asp di Enna e dal 2000 direttore di struttura complessa del servizio economico finanziario e patrimoniale dell’Asp di Enna.

È stata negli anni ’90 docente di Statistica sanitaria e di Legislazione sociale presso la scuola infermieri professionali della ex Usl 21 di Piazza Armerina.

Ha al suo attivo numerosi incarichi, tra i quali quello di componente dell’Organismo indipendente di valutazione dell’Asp di Agrigento ed è inserita nell’elenco degli idonei alla nomina di direttore generale delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione siciliana.