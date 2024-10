Primo piano Augusta, 12ª “Voci dal mondo”, applausi per le corali polifoniche nella chiesa di San Domenico di

AUGUSTA – Sabato sera di rinnovati applausi e giù il sipario sulla 12ª edizione della rassegna di canti polifonici “Voci dal mondo”, organizzata dalla corale polifonica “Anthea Odes” diretta da Maria Grazia Morello. A fare da cornice all’evento è stata ancora una volta la chiesa di San Domenico, adornata con giochi di luce e con una folta platea nonostante le incertezze meteorologiche.

Quest’anno sono state ospiti della manifestazione altre due corali, oltre a quella di casa, entrambe siciliane: la “Schola cantorum Aetnensis” di Zafferana Etnea (Catania) e la corale “Note colorate” di Messina, quest’ultima in formazione ridotta, solo in sette, in quanto la pioggia battente ha impedito a molti dei componenti di mettersi in viaggio.

“Anche quest’anno – commenta a margine dell’evento Giuseppe Di Gaetano, presidente della corale “Anthea Odes” – non abbiamo trascurato la promozione turistica e culturale della nostra città offrendo ai cori ospitati, un breve tour guidato presso il palazzo di città e le chiese della nostra bella cittadina allo scopo di mostrare le bellezze artistiche, paesaggistiche e culturali della nostra terra”.

Le corali si sono esibite mostrando immediatamente la loro unicità, tre realtà canore artistiche e culturali completamente diverse accomunate dalla grande passione per la polifonia e dalla voglia di stare insieme in una serata all’insegna del bel canto e dell’armonia.

La corale di casa, “Anthea Odes” ha aperto la serata tra le note del brano Cantate Domino di Giuseppe Pitoni, per concludere la propria performance con il brano Cocciu d’amuri, serenata siciliana nell’elaborazione per coro a quattro voci di Sebastiano Zingone.

La scena è stata poi ceduta alle corali ospiti, che hanno mantenuto elevato il livello artistico della rassegna e che, con la grazia e l’eleganza delle loro voci, sono riuscite a catturare gli spettatori in un crescendo di emozioni.

A ridosso della conclusione, in rappresentanza del Comune che ha patrocinato l’evento, l’intervento dell’assessore alla cultura Pino Carrabino: “L’amministrazione comunale è al vostro fianco per promuovere eventi che, come questi, danno lustro alla città di Augusta e al suo territorio”.

La rassegna si è conclusa con il brano An Irish blessing di James Moore jr., eseguito a cori riuniti e diretto da Maria Grazia Morello, le cui note hanno evocato un’atmosfera di preghiera dolce e commossa.

“Augurandoci che il nostro canto possa giungere lontano, allietare i cuori degli uomini e portare un po’ di pace, vi diamo appuntamento al 2025“, conclude il presidente della corale polifonica locale.