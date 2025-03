Primo piano Formula junior trophy Sicilia, l’augustano Centamore riparte con una vittoria per il “riscatto” di

AUGUSTA – È ripartito sulla pista di Racalmuto (Agrigento), la scorsa domenica, il campionato regionale “Formula junior trophy Sicilia” riservato alle monoposto formula junior.

Ha subito centrato una doppia vittoria il pilota augustano Camillo Centamore, 4° nella classifica finale 2024, a bordo di una Corsini recuperata dopo l’incidente alla cronoscalata Salita dei Monti Iblei, che di fatto chiuse la scorsa stagione.

“Ho dovuto rifare la macchina, praticamente nuova – riferisce a La Gazzetta Augustana.it – Siamo tornati in pista più agguerriti che mai, deve essere l’anno del riscatto dopo la sfortuna dello scorso anno“.

Una sfortuna che si è protratta fino alle prove di qualifica, nelle quali Centamore ha accusato dopo appena mezzo giro un problema al carburatore. Vicissitudine tecnica che però non gli ha impedito, pur partendo dall’ultima posizione in griglia, di vincere gara 1 e di bissare la rimonta anche in gara 2, firmando il miglior tempo di giornata.

“Sono felice del risultato anche se so che c’è molto da lavorare, non siamo al top a livello motoristico – commenta, a freddo, il pilota augustano – La concorrenza è aumentata quest’anno, il campionato sarà molto incerto e avvincente“.

“Ringrazio – aggiunge – per l’immenso lavoro svolto il mio amico Gianfranco Fiasco, che si è dedicato per mesi alla carrozzeria della monoposto, Francesco Bella per aver sistemato il telaio dopo l’incidente, Puccio e Giovanni Paterniti che hanno sistemato gli ammortizzatori al meglio, Sebastiano Giardina che per tutta la giornata mi è stato a fianco“.

Appuntamento alla prossima domenica 6 aprile per la seconda tappa del campionato regionale, nuovamente nel circuito di Racalmuto.