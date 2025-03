Primo piano Augusta, la “bellezza ritrovata”: alla scoperta del restauro di un simulacro di Santa Lucia di

AUGUSTA – Sarà presentato nella chiesa delle Anime Sante il restauro eseguito sulla scultura lignea di Santa Lucia, pertinente al patrimonio storico-artistico della chiesa Madre di Augusta.

“La bellezza ritrovata” è il titolo che racchiude le iniziative per celebrare il recupero di un’opera degradata dal tempo. Tre appuntamenti promossi dalla parrocchia Maria Ss. Assunta in collaborazione con il “Gruppo tradizioni Augusta” e “Devoti Santa Lucia della chiesa Madre”, per offrire alla cittadinanza la possibilità di apprezzare la scultura, che in passato è stata oggetto di particolare devozione, sulla scia dell’Anno Luciano indetto dall’arcivescovo di Siracusa per il 2024.

“Un restauro che potrebbe riservare nuove e importanti scoperte – viene anticipato in una nota diramata dall’assessore Pino Carrabino, nella veste di governatore della confraternita dell’Odigitria – Uno studio approfondito offrirebbe utili elementi per collocare l’opera in altro periodo storico“.

Il programma prevede, per giovedì 3 aprile alle ore 19, la conferenza di presentazione del restauro curato da Rosaria Matarazzo, accreditata alla Soprintendenza per i beni culturali e ambientali di Siracusa. Tra i lavori affini della restauratrice augustana, si ricorda il recupero dell’antico simulacro della Madonna delle Grazie, su iniziativa della confraternita dell’Annunziata circa dieci anni fa.

La conferenza sarà quindi occasione per approfondire la storia della scultura, il culto di Santa Lucia in Augusta, oltre ai dipinti e le arti minori custodite nella nostra città. Sarà anche un momento per esprimere la gratitudine dei promotori dell’iniziativa alle associazioni, club service, confraternite, aziende, famiglie e devoti che hanno sostenuto le spese per il restauro, oltre alle realtà che hanno permesso al Comune di essere parte integrante delle celebrazioni luciane a Siracusa.

La traslazione del simulacro dalla chiesa delle Anime Sante alla chiesa Madre si terrà il successivo sabato 5 aprile alle ore 18, a cura del “Gruppo tradizioni Augusta” e dei “Devoti Santa Lucia della chiesa Madre”. La breve processione percorrerà la via Principe Umberto, accompagnata dal Corpo bandistico “Federico II – Città di Augusta” diretto dal maestro Gaetano Galofaro.

Domenica 6 aprile alle ore 18,30 in chiesa Madre sarà celebrata la solenne liturgia eucaristica, con la benedizione del simulacro di Santa Lucia. I canti saranno eseguiti dalla corale polifonica “Iubilaeum” diretta dal maestro Luigi Trigilio.

Per l’occasione sono state stampate immagini che ritraggono il simulacro e che recano, sul retro, il testo del tradizionale Inno a Santa Lucia scritto e musicato dall’augustano can. don Carmelo Liggeri (1903 – 1993), l’inno che i devoti intonano per esaltare la martire siracusana.