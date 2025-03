Sport Orienteering agonistico, in tre dell’Atletica Augusta a podio nella tappa di Bronte di

AUGUSTA – Alla seconda tappa dell’Etna Orienteering Trail – Trofeo Sprint, campionato regionale di orienteering agonistico, tenuta a Bronte (Catania) lo scorso 16 marzo, presente una rappresentanza dell’Atletica Augusta che ha piazzato tre atleti neroverdi a podio.

Nella categoria M20, l’augustano Davide Baudo ha conquistato il primo posto con il tempo di 20 minuti netti. Sul gradino più basso del podio il compagno di squadra Alessio Vitellino classificandosi terzo con il crono di 20’55”. Nella categoria Master, ha conquistato il terzo posto Salvo Baudo, padre di Davide.

Ha partecipato alla gara anche Vincenzo Roggio, che si è classificato al quarto posto nella categoria M16.

“Risultati importanti in una gara molto tecnica e impegnativa, a causa della topografia di Bronte molto intricata e irregolare – riferisce il tecnico Marinella Strazzulla – che ha richiesto più volte l’uso della bussola per orientare la mappa e non perdere di vista i punti di controllo“.

“Molto piacevole questa gara nella patria del pistacchio, baciata da un gradevole sole primaverile – aggiunge – Un arancino e un gelato al pistacchio hanno completato la mattinata, meritato premio dopo le prestazioni soddisfacenti“.

I neroverdi dell’orientamento si danno appuntamento a Pedara (Catania), domenica prossima, per la terza tappa dell’Etna Orienteering Trail.