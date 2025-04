Primo piano Campionati italiani di fisica, liceale augustana va in finale a Senigallia di

AUGUSTA – La studentessa Elena Spinali, classe 5ªBS del Liceo “Megara”, si è qualificata alla finale nazionale della 39ª edizione dei campionati italiani di fisica, che si svolgerà dal 9 al 12 aprile a Senigallia (Ancona) presso il Liceo statale “Medi”.

Nei giorni scorsi si è appreso che l’augustana si è classificata in fascia d’oro nella gara di secondo livello (interprovinciale) tenutasi il 13 febbraio a Catania, al dipartimento di Fisica e Astronomia “Ettore Majorana” dell’ateneo catanese.

Per poter affrontare al meglio l’imminente prova, Elena Spinali ha partecipato dal 25 al 30 marzo al quarto stage di preparazione dedicato, organizzato dalla Scuola superiore di Catania e dall’Associazione allievi dello stesso centro di eccellenza, in collaborazione con la sezione etnea dell’Associazione per l’insegnamento della fisica (Aif).

Alla gara di secondo livello, per il Liceo “Megara”, oltre alla prossima finalista nazionale, hanno preso parte anche le studentesse Giulia Ballotta, Lucrezia Munafò e Chiara Serra (5ªAS), tutte selezionate attraverso la gara di primo livello disputata lo scorso 19 dicembre alla cittadella degli studi di Augusta e quindi accompagnate a Catania dalla docente referente per i campionati italiani di fisica, Anna Lucia Daniele.

(Nella foto di copertina, da sinistra: la docente Anna Lucia Daniele, il ds Gianluca Rapisarda, la studentessa Elena Spinali, la docente Stefania Caramagno)