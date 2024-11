Primo piano Augusta, celebrata la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate di

AUGUSTA – Celebrata stamani dinanzi al monumento ai Caduti, in piazza Castello, la Giornata dell’unità nazionale e delle forze armate.

Sono stati il sindaco Giuseppe Di Mare e l’ammiraglio di divisione Andrea Cottini, comandante Marisicilia, a deporre la corona d’alloro ai piedi del monumento che fu inaugurato un secolo addietro (il 9 maggio 1924) per ricordare i soldati augustani caduti durante la Grande Guerra.

La partecipazione del neo prefetto di Siracusa, Giovanni Signer è invece prevista per la cerimonia nel capoluogo aretuseo, in programma a mezzogiorno sul sagrato della chiesa di San Tommaso al Pantheon.

Alla cerimonia, iniziata alle 9,15 con l’alzabandiera e coordinata dal Comando marittimo Sicilia, hanno preso parte rappresentanti delle forze armate e di polizia con presidi in città, alcuni esponenti dell’amministrazione e del consiglio comunale, gonfaloni di associazioni combattentistiche e d’arma nonché le consuete colorate scolaresche. Per la conclusione, dopo Il Silenzio eseguito alla tromba, i tradizionali ventuno colpi di cannone a salve.

A margine della cerimonia, il sindaco Di Mare ribadisce: “Ho detto nel mio intervento che è sempre più prezioso il lavoro di tutti gli uomini e le donne che vestono una divisa, oggi più che mai. Che dobbiamo essere orgogliosi di tutti gli uomini e le donne delle forze armate che in Italia assicurano sicurezza e pace e in tutto il mondo portano il nome dell’Italia in contesti difficili. Viva le Forze armate, viva l’Italia, viva Augusta“.