Augusta, un giorno da poliziotto per i ragazzi dell’associazione “20 novembre 1989”

AUGUSTA – Una mattinata da ricordare quella condivisa dal personale del commissariato di pubblica sicurezza della Polizia di Stato con una cinquantina di ospiti tra ragazzi diversamente abili e i loro genitori, facenti parte dell’associazione “20 novembre 1989” onlus.

L’iniziativa chiamata “Poliziotto per un giorno” si è svolta lo scorso sabato mattina e per l’occasione ha visto presenti, eccezionalmente, una pattuglia cinofila proveniente da Catania e una pattuglia ippomontata della questura di Palermo.

Il commissariato, guidato dal nuovo dirigente Antonio Migliorisi, è così diventato per un giorno una sorta di parco dei divertimenti per i ragazzi con disabilità, tra cani e cavalli poliziotto, strumenti della polizia scientifica, oltre alla possibilità di salire a bordo delle auto in servizio al commissariato.

Come reso noto dalla Questura, la particolare giornata “si innesta in un ampio progetto che prevede numerose iniziative di polizia di prossimità, che hanno lo scopo di avvicinare la cittadinanza tutta all’istituzione Polizia di Stato“.

Esprime soddisfazione l’augustano Sebastiano Amenta, presidente dell’associazione che da anni si occupa della tutela dei diritti delle famiglie con ragazzi disabili, presente al commissariato insieme alla catanese Michela Finocchiaro, vicepresidente del sodalizio.

“Eventi come questo sono fondamentali per l’inclusione e per il benessere dei nostri bambini – riferisce Amenta – Desideriamo esprimere il nostro più sentito ringraziamento al vice questore Antonio Migliorisi, al questore di Siracusa Roberto Pellicone e a tutto il personale del commissariato di Augusta per la loro disponibilità e il loro impegno nel rendere possibile questa iniziativa. La loro dedizione e professionalità sono un esempio per tutti noi e un grande supporto per la nostra comunità“.