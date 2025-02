Primo piano Augusta, sup per persone disabili donato dall’associazione filantropica “Umberto I” di

AUGUSTA – Una tavola da Sup (stand up paddle) gonfiabile con accessori donata per consentire alle persone disabili di sperimentare il diffuso sport acquatico simile al surf. Stamani si è svolta la sobria cerimonia di consegna nella propria sede di via Principe Umberto, da parte dell’associazione filantropica liberale “Umberto I” all’associazione beneficiaria, la onlus “20 novembre 1989” che si occupa di tutela dei diritti delle famiglie con ragazzi disabili.

Dopo il benvenuto e i saluti ai presenti, il presidente del sodalizio donatore, Mimmo Di Franco ha voluto sottolineare la disponibilità del direttivo e dei soci che hanno inteso “contribuire con entusiasmo alla realizzazione di un primo passo” del progetto per l’estate “Surf per tutti“.

Un progetto illustrato da Sebastiano Amenta, presidente nazionale della onlus beneficiaria, che ha ringraziato l’associazione filantropica, dal direttivo ai soci, per “il supporto e la visione di un mondo più inclusivo“.

“Il progetto “Surf per tutti”, che sarà realizzato dalla nostra associazione nella provincia di Siracusa – ha detto Amenta – è dedicato a bambini e ragazzi con disabilità, offrendo loro l’opportunità di vivere l’esperienza del surf in modo sicuro e adattato alle loro esigenze“.

La particolare tavola da Sup, sport per cui tradizionalmente ci si posiziona in piedi sulla tavola con una pagaia, consente alle persone disabili di percepire maggiormente il contatto con le onde, stimolandole dal punto di vista sensoriale e offrendo una maggiore sensazione di libertà e di connessione con l’ambiente acquatico.