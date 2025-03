Primo piano Nuoto paralimpico, Asd Il Faro Augusta sfiora il podio all’esordio in campionato regionale di

AUGUSTA – Riparte con un quarto posto, stamani nella piscina comunale di Messina, la nuova stagione dell’Asd Il Faro onlus di Augusta-Catania in lizza per il campionato regionale per società di nuoto paralimpico organizzato dalla Finp Sicilia.

I nuotatori del sodalizio megarese-etneo, con i trofei di tre campionati siciliani vinti in bacheca e reduci dal terzo posto finale dello scorso anno, sono allenati dai tecnici Francesca Zito, Giovanna Capuano e Floriana Dursi.

Tra gli atleti di più recente ‘acquisizione’ in vasca stamani, la giovanissima Vittoria Gambilonghi, che ha subito firmato il nuovo record italiano di categoria nei 50 rana categoria SB13 con 1’18”30, Lucia Rosa, Jennifer Tavano, Martino Amitrano e Vincenzo Mallo. Hanno completato la squadra odierna i veterani Giuseppe D’Antonio, Vito De Siato, Danny Sortino e, al rientro agonistico, Rosa Maria Schinocca.

Ecco la classifica per società della 1ª fase di Messina: in testa la Delfini Blu Ssd Arl di Palermo, secondo posto per la 4spa Sport Ssd di Aci Castello, completa il podio Asd Il Sottomarino di Caltanissetta. Quarta piazza quindi per l’Asd Il Faro onlus di Augusta-Catania, quinta per l’Asd All Sporting di Catania, sesta per la palermitana Asd I Ragazzi di Panormus, settima per la padrona di casa Asd Onde Blu, ottava per l’Asd Project Diver aps di Enna, nona piazza per l’Asd Naxos Nuoto, decima per l’Asd In Movimento di Bagheria.

“La nostra squadra si è piazzata al quarto posto, ma la cosa più importante – sottolinea l’augustano Giovanni Spadaro, presidente del sodalizio – oltre ad aver trascorso una splendida giornata all’insegna del divertimento e del sano agonismo, è stata la partecipazione dei nuovi atleti che vanno a rinfoltire la rosa della squadra“.

“Un grazie va alle allenatrici Francesca, Giovanna e Floriana, che con grandi sacrifici sono sempre a disposizione dei ragazzi – aggiunge Spadaro – Inoltre un plauso va anche alla società organizzatrice Asd Onde Blu per la splendida giornata che ha fatto vivere agli atleti e alle loro famiglie, con una organizzazione impeccabile“.

Prossimo appuntamento il 30 marzo nella piscina comunale di Paternò (Catania), per la 2ª fase del campionato regionale.