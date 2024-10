Primo piano Brucoli, giovani alunni a confronto con i manager del Mangia’s resort di

AUGUSTA – Sono ripartite le attività di orientamento in uscita per gli alunni di tutte le classi dell’ultimo anno della scuola media del 2° Istituto comprensivo “Orso Mario Corbino”, diretto da Maria Giovanna Sergi. Nelle prime due giornate di questa settimana, ieri e oggi, sono stati ospitati dallo staff del Mangia’s Brucoli resort, avendo l’opportunità di conoscere da vicino le potenzialità occupazionali di un’eccellenza tra le strutture ricettive del territorio.

Dopo una importante riqualificazione, il Mangia’s Brucoli resort ha visto, poco più di un anno fa, il suo nuovo battesimo in veste di 5 stelle, entrando a far parte della prestigiosa “Autograph collection by Marriott“.

“L’attività si inserisce nel progetto di orientamento del “Corbino” che, coerentemente con le linee guida per l’orientamento scolastico per l’anno scolastico 2024-2025 emanate dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, ha come finalità – si legge nella nota della scuola – attività didattiche mirate ad aiutare gli alunni a prendere coscienza delle proprie capacità e delle proprie attitudini e a fornire le necessarie informazioni sulle opportunità formative e professionali del territorio“.

Accolti dal direttore del resort, Tito Di Benedetto, gli alunni del “Corbino” sono stati suddivisi in tre gruppi, guidati da altrettanti manager, ognuno dei quali li ha accompagnati in visita tra le svariate aree della struttura. Hanno così potuto scoprire e apprezzare la location ricca di angoli suggestivi, tra natura e panorami mozzafiato.

Il resort offre lavoro non solo a numerosi augustani, ma anche a specialisti provenienti da diversi Paesi europei, tutti impegnati rispettivamente in mansioni che spaziano dall’accoglienza alla ristorazione, dagli istruttori per le attività sportive ai responsabili del verde e della manutenzione in genere, senza dimenticare il personale amministrativo.

Quindi nel “giardino d’inverno”, i tre manager-guida hanno illustrato agli alunni il percorso formativo e lavorativo che hanno intrapreso per fare oggi il loro lavoro. La due giorni di orientamento si è conclusa con la visita al centro sportivo, dove i giovani ospiti hanno animato con brevi gare i campi di calcio, pallavolo e tennis.