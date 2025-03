Primo piano RoboCup Junior, doppia qualificazione per il “Ruiz” alla finale nazionale di

AUGUSTA – Ben due squadre dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” hanno superato la selezione regionale della RoboCup Junior 2025, disputata a metà marzo nella sede della STMicroelectronics di Catania, con 34 squadre provenienti da tutta la Sicilia.

Il team “Bitten Apple Ruiz” nella categoria Rescue line under 19 e il team “Vultus Ruiz” nella categoria On stage advanced hanno ottenuto il pass per la finale nazionale della prestigiosa competizione di robotica educativa, in programma dall’11 al 14 aprile a Pescara.

La RoboCup, nata nel 1997 in Giappone su iniziativa di un gruppo di scienziati, ha la finalità di promuovere la ricerca nel campo dell’intelligenza artificiale. Nella categoria Rescue line, ad esempio, vengono ideati e costruiti dagli studenti dei robot che si muovono in un ambiente simulato di operazioni di soccorso, nella categoria On stage invece i robot si esibiscono in una performance artistica robotica per intrattenere il pubblico.

La squadra “Bitten Apple“, composta dagli studenti Davide Baudo di 4ªAL, Tommaso Grimaldi di 2ªQL, Lorenzo Saraceno e Giuseppe Molino di 5ªAE, si è cimentata in una gara in cui i robot, costruiti dai ragazzi e programmati in Python (vedi collage di copertina, a sinistra), si sono destreggiati tra ostacoli, salite, dossi, salvando vittime virtuali, raggiungendo il quarto posto e l’accesso alla finale nazionale.

La squadra “Vultus“, formata dagli studenti Mattia Lombardo di 5ªBI, Giuseppe Bramanti di 5ªAE, Vittoria Giovanniello di 4ªBL e Vittoria Veca di 3ªQL, ha implementato un algoritmo di Machine learning supervisionato, con l’ausilio di quattro schede Arduino, un Raspberry e due telecamere, dando vita a una performance ispirata al musical “La famiglia Addams” (vedi collage di copertina, a destra), conquistando così il quarto posto e la qualificazione alla fase nazionale.

In gara a Catania anche un terzo team augustano, il “Techno Ruiz“, formato da studenti della classe prima Quadriennale Elettrotecnica ed Elettronica, segnatamente Nicolò Scicolone, Mattia Fichera, Adriano Sarti e Lorenzo Sambataro, che hanno gareggiato nella categoria Rescue line entry (da 10 a 14 anni) e centrato il secondo posto, anche se per questa categoria non sono previsti, al momento, slot per la fase nazionale.

È stata una gara impegnativa, in cui gli studenti del “Ruiz”, accompagnati dai docenti Angelo Santacroce, Carmelo Siena e Patrizia Fonte, si sono trovati davanti a intoppi tecnici e difficoltà non facili da risolvere, che hanno però affrontato con entusiasmo e determinazione, dimostrando talento, impegno e spirito di squadra.

“Da anni seguo team di robotica, ma ogni volta la gara è un’emozione sempre grande e diversa. Competizione, adrenalina, soddisfazione e delusione mescolate insieme, in una esperienza importante per la crescita umana e tecnica dei nostri studenti – ha dichiarato Angelo Santacroce, docente referente per la Robotica educativa al “Ruiz” – Quest’anno abbiamo avuto il piacere di avere con noi anche una squadra dell’Istituto comprensivo “Vittorini” di Siracusa, due squadre dell’Istituto comprensivo “Rizzo” di Melilli e una di Villasmundo, che con tanta passione si sono preparati a questo impegno importante con il nostro supporto”.

“Siamo molto orgogliosi dei nostri ragazzi – ha commentato la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – Il loro traguardo premia non solo il talento dei singoli studenti e l’importanza del lavoro di squadra, ma dimostra il valore della didattica innovativa e la passione per la scienza e la tecnologia, che il “Ruiz” porta avanti da decenni”.