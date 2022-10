Primo piano Augusta, al “Vandone” il ricordo dello scontro navale del 12 ottobre 1940 di

AUGUSTA – Si è tenuto ieri l’altro, nella sala del Circolo ufficiali Marina militare “Vandone” di Augusta, l’evento sociale di approfondimento e divulgazione storica sul tema “12 ottobre 1940: torpediniere in fiamme nel canale di Sicilia” organizzato dal suddetto Circolo ufficiali e in collaborazione con il locale Archeoclub d’Italia.

L’incontro è stato aperto dal saluto del capitano di vascello Pier Paolo Elia, presidente del Circolo ufficiali di Augusta, e dall’accorata presentazione di Mariada Pansera, presidente dell’Archeoclub sede di Augusta. Quindi l’avvocato Antonello Forestiere, in qualità di consulente scientifico della Marina militare per la disciplina sociale, ha relazionato, con l’ausilio di slide, sullo scontro avvenuto nelle acque del canale di Sicilia nella notte del 12 ottobre 1940 tra torpediniere e cacciatorpediniere partiti da Augusta con l’incrociatore inglese HMS Ajax e culminato con la perdita delle unità italiane Airone, Ariel e Artigliere.

In particolare, sono state ricordate le eroiche figure del capitano di corvetta Alberto Banfi, comandante dell’Airone e della I Squadriglia Torpediniere e del capitano di vascello Carlo Margottini, comandante dell’Artigliere e della XI Squadriglia Cacciatorpediniere.

Tra il folto e qualificato pubblico presenti i direttori di Marinarsen e Marinferm Augusta, l’assessore comunale Ombretta Tringali, il delegato regionale Anmi ammiraglio in quiescenza Vincenzo Tedone, membri di associazioni d’arma, il presidente dell’associazione “Lamba Doria” Alberto Moscuzza, collaboratori del Museo della Piazzaforte, componenti del Centro studi storico militari Augusta, numerosi ammiragli e ufficiali superiori in quiescenza, il generale in quiescenza dell’Arma Vincenzo Inzolia, rappresentanti di club service e ospiti giunti per l’occasione da Catania e Siracusa. “Una serata seguita con attenzione all’insegna della cultura – commentano i promotori, a margine dell’iniziativa – ma soprattutto della memoria storica“.