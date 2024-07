Primo piano Augusta, un centro polifunzionale per la famiglia nell’Isola: arriva l’ok al progetto esecutivo di

AUGUSTA – Nascerà un centro polifunzionale per la famiglia nell’Isola, nel degradato immobile di proprietà comunale sito in via Megara al civico 95. La giunta ha approvato ieri il progetto esecutivo per la ristrutturazione, che vede un quadro economico pari a 2 milioni 373mila euro, di cui 1 milione 608mila per importo totale lavori.

Una parte dell’edificio, il civico 97, ha ospitato la sede della Guardia medica fino al trasferimento nell’ospedale “Muscatello” nell’ottobre del 2018, quando intervenne l’ordinanza sindacale di inagibilità dei locali.

I servizi di architettura e ingegneria per la progettazione definitiva ed esecutiva (oltre al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione) sono stati affidati nel febbraio del 2023, a seguito di gara espletata su piattaforma Sintel, a un ingegnere con studio nel Cosentino, che ha offerto un ribasso del 58,62 per cento per un importo di 68mila 208 euro (oneri e Iva compresi).

Risale invece al maggio del 2021 l’approvazione, sempre da parte della giunta Di Mare, del progetto di fattibilità tecnica ed economica (fase I, quindi si trattava precisamente di “documenti di fattibilità delle alternative progettuali” o Docfap), redatto da personale interno, che ha consentito di partecipare a un bando interministeriale relativo al contributo erariale anno 2022 per la spesa di progettazione relativa a interventi di messa in sicurezza in territori a rischio idrogeologico. Un contributo poi erogato complessivamente di 854mila 479 euro per ben tre progetti (gli altri due inerenti alla rigenerazione della zona ovest dei giardini pubblici e alla riqualificazione dell’immobile comunale su piazza D’Astorga), tra cui quello per riqualificare l’immobile di via Megara pari a 259mila 528 euro.

Gli elaborati contabili dell’attuale progetto esecutivo sono stati adeguati al prezzario regionale 2024, giacché l’originario quadro economico del progetto di fattibilità, tre anni fa, stimava un quadro economico complessivo di 1 milione 583mila euro.

Comunque, al momento, l’opera non trova copertura nel bilancio comunale, se, come si apprende dalla delibera di giunta di ieri, l’ok al progetto esecutivo arriva al fine di “consentire l’accesso da parte dell’Ente ad un finanziamento pubblico statale, regionale o similare o programmare la futura copertura finanziaria“.