Primo piano Canottaggio, Ccn Augusta conquista 7 medaglie al Festival dei giovani a Varese di

AUGUSTA – Le promesse del remo augustano tornano dal lago di Varese con un bottino di ben sette medaglie. Il bacino della Schiranna, teatro anche del canottaggio internazionale, ha ospitato dal 5 al 7 luglio il 35° Festival dei giovani “Gian Antonio Romanini” di canottaggio, la manifestazione nazionale più importante dedicata agli atleti dai 9 ai 14 anni.

L’edizione di quest’anno ha visto partecipare 141 società provenienti da tutta Italia, con 2.138 giovani atleti che hanno formato un totale di 2.506 equipaggi. Nella terza giornata in programma, quella della domenica, la pioggia ha però indotto il presidente di giuria all’annullamento delle gare.

La Canottieri Club Nuoto Augusta ha comunque messo insieme nelle due giornate in acqua un medagliere ricco, di tre ori e quattro argenti.

Flavio Spinali ha conquistato due medaglie d’oro sul 7,20 Allievi C, e anche Sofia Ternullo è stata d’oro sul 7,20 Cadette, aggiungendo due argenti col singolo Cadette e sul quattro di coppia “Sicilia” Cadette. Gabriella Tumminello ha vinto due medaglie d’argento sul 7,20 Allieve B2.

“I miei ragazzi come sempre hanno onorato la Canottieri Club Nuoto e la città di Augusta, e a Varese, insieme alle tante altre società italiane presenti, hanno dato un segno di appartenenza alla nostra terra e di orgoglio“, commenta il presidente e coach Vincenzo Galoforo.

Permangono le criticità a cui deve far fronte la storica e vincente Asd Canottieri Club Nuoto Augusta. “Per questa piccolissima società sportiva del Sud, con pochissimi mezzi economici, senza una vera e propria struttura, con imbarcazioni e attrezzature piuttosto avanti negli anni – aggiunge Galoforo – gareggiano alla pari contro coetanei di società che mettono a disposizione imbarcazioni e materiali moderni e che sono ben strutturate, attrezzate, accoglienti e ospitali per le attività propedeutiche“.

“Anche per questo Festival – rende noto il presidente della società del remo augustano – mi sono avvalso della gentile e cortese disponibilità degli amici, della Canottieri Gavirate, che ringrazio di cuore, che hanno messo a disposizione le loro imbarcazioni per permettere ai miei ragazzi di ottenere questi brillantissimi risultati“.

“Gabriella, Sofia e Flavio – conclude – sono stati tutti e tre bravissimi, e mi hanno fatto vivere tante emozioni che a parole mi è difficile esprimere. In particolare Flavio, che nella sua gara in 7,20 di sabato, nella famosa corsia 7, mi ha fatto rivivere sensazioni di un passato sportivo glorioso che non credevo di poter riprovare nelle gare giovanili“.

Ricordiamo che Flavio Spinali e Sofia Ternullo, in virtù del 2° posto di coppia nella fase regionale del Trofeo Coni lo scorso 25 maggio sul lago Poma (Palermo), fanno già parte della squadra siciliana che nella finale nazionale, quest’anno in programma in ottobre a Catania, proverà a mantenere nell’isola il trofeo.