Primo piano Augusta d’estate, “100 eventi in 80 giorni”: ecco il programma di

AUGUSTA – Con la presentazione a palazzo di città, lo scorso 9 luglio, si è dato corpo al programma della quarta edizione di “Augusta d’estate“, cartellone comunale degli eventi estivi formalmente aperto il 15 giugno e che si chiuderà il 14 settembre.

“100 appuntamenti, in 80 giornate, distribuiti in tutte le piazze“, ha sottolineato l’assessore alla cultura Pino Carrabino, con un mix tra alcuni artisti di caratura nazionale, numerosi conterranei e concittadini, e il consueto apporto di associazionismo, palestre, parrocchie e scuole del territorio.

Il programma intende coprire tutte le zone del territorio comunale, con i concerti “clou” in piazza Castello ai giardini pubblici nell’Isola, il cabaret e altri spettacoli di rilievo in piazza Castello aragonese nel borgo marinaro di Brucoli, ma non mancano iniziative alla Borgata, nella frazione balneare di Agnone Bagni e al Monte (vedi l’imminente concerto lirico per l’inaugurazione della nuova piazza Marcello Giordani). Diverse le sagre, quella del pani cunzatu e quella del pesce a Brucoli, la sagra della pizza e del cudduruni nell’Isola.

“Dopo il successo enorme dei festeggiamenti di San Domenico, anche di marketing e promozione della nostra città, con la nostra determinazione riusciremo ancora una volta a portare gente da fuori Augusta“, ha affermato il sindaco Giuseppe Di Mare, parlando di “un modello di sviluppo economico a cui noi crediamo moltissimo“.

“Tutto questo si può fare grazie a un lavoro di grande sinergia tra tutta la macchina amministrativa e politica“, riferendosi agli uffici comunali e alla giunta, ha chiosato Di Mare sottolineando anche come sia fondamentale il finanziamento da parte degli enti pubblici, a cominciare dalla Regione siciliana, e delle aziende del territorio “per oltre il cinquanta per cento della spesa complessiva del cartellone“. “Un cartellone lungo e costoso, e noi riteniamo che queste sono somme che rientrano soprattutto ai commercianti della città e all’immagine della città in arancini, persone che dormono in città, in Coca cole e quant’altro“, ha voluto precisare il primo cittadino.

Al tavolo della conferenza stampa, oltre ai summenzionati sindaco Di Mare e assessore Carrabino, hanno presenziato gli assessori Pippo Spanò e Salvo Serra, la dirigente dell’ottavo settore Lilli Passanisi e il consulente del sindaco per gli spettacoli Alessio La Torre.

Evidenziamo gli eventi degli artisti di caratura nazionale, annunciati nei giorni precedenti alla conferenza stampa di presentazione. Si esibiranno in piazza Castello nell’Isola dapprima il duo pop romano Zero Assoluto, lunedì 29 luglio, e il cantautore capitolino Michele Zarrillo, martedì 30 luglio (qui il nostro articolo di approfondimento). Quindi, mercoledì 7 agosto, toccherà alla cantautrice palermitana Giusy Ferreri. Nella piazza Castello aragonese di Brucoli, martedì 27 agosto, andrà in scena lo spettacolo di cabaret “Bollicine” del comico romano Max Giusti, preceduto, mercoledì 21 agosto, dal collega gelese Giovanni Cacioppo con il suo show “Ho scagliato la prima pietra”.

Per tutti gli altri eventi, si rimanda al programma ufficiale pubblicato in calce (anteprima ingrandibile o scaricabile), comunque definito “work in progress“, pertanto suscettibile di variazioni.