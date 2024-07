Primo piano Nuoto juniores, all’augustano Buscema doppio argento regionale e pass per Roma di

AUGUSTA – Si sono concluse ieri, nella piscina comunale di Nesima a Catania, le quattro giornate del campionato regionale di nuoto in vasca lunga, dedicate alle categorie Juniores, Cadetti e Seniores. Tra gli oltre trecento atleti in gara, si è distinto l’augustano Alessandro Buscema conquistando due argenti.

Nella categoria Juniores, il classe 2006 che indossa i colori del Circolo Canottieri Ortigia (Siracusa) è riuscito a migliorarsi, realizzando i personali, in due diversi stili: nei 50 metri farfalla ha fermato il cronometro a 25″88, nei 100 stile libero a 53″07, tempi che gli sono valsi due medaglie d’argento ma non solo.

Grazie a questi risultati, Buscema ottiene il pass per partecipare alla gara dei 100 stile libero nei campionati italiani di categoria in programma al Foro Italico di Roma i prossimi 7 e 8 agosto, che lo vedranno in vasca anche nei 50 stile libero essendosi già qualificato attraverso il tempo della sua frazione nella staffetta 4×50 stile libero al 18° “Trofeo Piskeo” disputato a Messina a fine maggio (dove aveva centrato tre argenti e un bronzo).

Il promettente atleta vive ad Augusta ma pratica il nuoto a Siracusa sotto la guida dell’esperto coach Marco Conti, con “sacrifici enormi tra scuola e allenamenti fuori sede – aveva sottolineato il papà Ezio – visto che ad Augusta non vi è una piscina comunale“.