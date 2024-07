Eventi Al Mangia’s Brucoli resort tre serate del “Musaic festival” con Fullone, Papik e The Nightfly di

AUGUSTA – Dal rock italiano alle sonorità internazionali più soft che hanno segnato il successo della storica emittente Radio Monte Carlo. È il mutamento di stile, rispetto all’evento “Rock on the beach” dello scorso venerdì, che il “Musaic festival” porta al Mangia’s Brucoli resort, il 5 stelle della “Autograph collection by Marriott” con eventi esclusivi aperti al pubblico esterno.

Magici viaggi sonori in splendide location: è la ricetta dichiarata del “Mangia’s Musaic festival”, che da questo mercoledì 24 a sabato 27 luglio promette “un’esperienza indimenticabile agli amanti della musica leggera“.

Il festival si apre mercoledì sera al Teatro antico di Taormina con il concerto “Earth Wind and Fire Experience by Al McKay“, progetto musicale del leggendario ex chitarrista degli Earth, Wind & Fire, per i quali è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame nel 2000.

Giovedì 25 (qui info ticket)prima tappa al resort di Brucoli, che vedrà la performance di Marco Fullone, apprezzato programmatore musicale e sound designer di “Monte Carlo Nights”, programma cult della seconda serata di Radio Monte Carlo.

Venerdì 26 (qui info ticket), sempre nel contesto del lussuoso resort di Brucoli, sarà di scena Papik, progetto musicale sulla scia del nu jazz animato dal romano Nerio Poggi, a cui si aggiunge la voce di Laura Lanzillo, che si è fatta conoscere reinterpretando il brano di Mina, Amante amore, e la voce black di Alan Scaffardi.

A unire idealmente i quattro eventi, non solo tramite la conduzione, il celebre Nick The Nightfly, al secolo Malcolm MacDonald Charlton, scozzese di Glasgow trapiantato a Milano, che nei primi anni ’90 ideò il programma “Monte Carlo Nights”, con il quale è probabilmente diventato una delle voci radiofoniche più note in Italia. La sua “night”, insieme agli annunciati per l’occasione “the Sicilian friends” è in programma sabato 27 (qui info ticket) nel resort di Brucoli.