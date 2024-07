Primo piano Augusta, autobus urbani Sais: orari e percorsi delle 6 linee di

AUGUSTA – È partito oggi, 1 luglio 2024, il servizio di trasporto pubblico locale gestito in concessione dalla privata Sais Autolinee, in sostituzione della partecipata regionale Ast (per rilascio anticipato di quest’ultima), per i prossimi due anni nelle more che l’ente locale espleti una gara europea.

Sono operativi tre mezzi, un autobus e due mini bus (vedi collage di copertina), dotati di pedane per l’accesso delle persone in carrozzina.

Ecco le schede ufficiali con orari e percorsi delle sei linee attualmente in vigore.

Per ulteriori informazioni, rimandiamo all’articolo sulla conferenza stampa di presentazione del nuovo servizio.