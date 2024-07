Primo piano Augusta, autobus urbani, è il primo giorno di Sais di

AUGUSTA – È partito oggi il servizio di trasporto pubblico locale gestito in concessione dalla privata Sais Autolinee, in sostituzione della partecipata regionale Ast (per rilascio anticipato di quest’ultima), per i prossimi due anni nelle more che l’ente locale espleti una gara europea.

Sono operativi tre mezzi, un autobus e due mini bus (Euro 6), sugli stessi percorsi e orari finora coperti da Ast, con sei linee urbane. Un ulteriore mini bus si trova già nel parco automezzi (vedi foto all’interno), quale riserva in caso di guasti.

L’assessore alla mobilità Peppe Montalto ci riferisce: “Stamattina sono salito su uno degli autobus, insieme al sindaco e al rappresentante Sais, per segnalare subito le problematiche presenti nel servizio in cui Sais sostituisce Ast, a cominciare dalle tratte che si dovranno adeguare“.

I servizi di infomobilità (posizione autobus in tempo reale, tempi di attesa alla fermata), annunciati nella recente conferenza stampa a palazzo di città, non sono al momento disponibili ma dovrebbero diventarlo entro i primi sei mesi. Sono invece già attivi i servizi di pagamento previsti per l’acquisto del biglietto o dell’abbonamento: online tramite sito web o app di Sais, nelle rivendite autorizzate e a bordo (con possibilità di pagamento anche in contanti).

Ricordiamo che il biglietto di corsa semplice costa 1,20 euro, 5 euro il giornaliero, 15 euro il settimanale. L’abbonamento mensile è venduto a 48 euro, ridotto a 36 euro per gli under 20. Corsa gratuita per i bambini di età inferiore ai 4 anni accompagnati da adulto munito di titolo di viaggio.