Primo piano Augusta, presentato il nuovo servizio bus urbani di Sais al via il 1° luglio di

AUGUSTA – È stato presentato stamani, nel salone di rappresentanza del palazzo di città, il nuovo servizio di trasporto pubblico locale, che dal 1° luglio prossimo sarà gestito a seguito di affidamento diretto in via d’urgenza (massimo per un biennio, nelle more dell’espletamento di una gara europea) dalla società privata Sais Autolinee, ennese di fondazione ma con sede legale a Palermo.

Come aveva anticipato La Gazzetta Augustana.it (qui l’articolo del 13 giugno scorso), si interrompe la storica collaborazione con l’Ast, azienda partecipata della Regione siciliana e da alcuni anni in profonda crisi economico-finanziaria, che già dallo scorso novembre aveva notificato al Comune di Augusta la volontà di rilascio anticipato dei servizi urbani perché ritenuti dall’azienda “antieconomici”.

La subentrante Sais, oltre a gestire diverse linee interregionali, è concessionaria del servizio di mobilità urbana per i Comuni di Enna, Siracusa, Milazzo, e dal 1° luglio, contemporaneamente, di Modica e ovviamente di Augusta. Annovera una flotta di oltre 150 autobus, 230 risorse umane impiegate e oltre 3 milioni di passeggeri trasportati ogni anno.

La conferenza stampa di presentazione è stata introdotta dal sindaco Giuseppe Di Mare, che ha ringraziato sia il nuovo che il vecchio concessionario, invitando la cittadinanza a utilizzare i mezzi pubblici, insieme all’assessore alla mobilità Peppe Montalto, che ha sottolineato tra l’altro la necessità di dotarsi di bus accessibili ai passeggeri in carrozzina, e al comandante della Polizia locale, Salvatore Daidone, che ha predisposto gli atti per l’affidamento diretto in via d’urgenza. Sono intervenuti Vincenzo Asaro, direttore di “Sais Autolinee spa”, e Davide Mangerini, project manager Its di “Autoroute”, azienda che fornisce agli automezzi il sistema di telerilevamento avanzato per la cosiddetta infomobilità.

Una delle principali novità che il neo concessionario porterà in dote ad Augusta sarà appunto l’infomobilità, entrata da tempo nella vita quotidiana dei passeggeri in numerose città italiane: tramite app di Sais o app mobilità di terze parti (poi anche tramite codice Qr stampato su nuovi cartelli nelle paline delle fermate) sarà possibile per gli utenti sapere qual è la fermata più vicina, quale bus prendere, dove si trova il mezzo in tempo reale, l’orario previsto alla fermata di interesse.

Inoltre, grazie agli strumenti di rendicontazione automatica, sia Sais che l’ente appaltante saranno sempre aggiornati sull’effettivo livello del servizio erogato, a cominciare dal rispetto delle tabelle orarie. Un presupposto su cui si confronteranno, come ha assicurato il primo cittadino, ente locale e azienda concessionaria per eventuali adeguamenti di un servizio in fase d’avvio approntato su linee esistenti.

Sono al momento previste sei linee urbane (vedi foto di copertina), per la percorrenza di un monte chilometrico di 216.507 chilometri. L’affidamento ha un costo complessivo pari a 1 milione 162mila euro (Iva compresa) per il biennio.

Quanto alle tariffe per gli utenti, il biglietto di corsa semplice costa 1,20 euro, 5 euro il giornaliero, 15 euro il settimanale. L’abbonamento mensile è venduto a 48 euro, ridotto a 36 euro per gli under 20. Corsa gratuita per i bambini di età inferiore ai 4 anni accompagnati da adulto munito di titolo di viaggio. I biglietti sono acquistabili online, tramite sito web o app di Sais, nelle rivendite autorizzate e a bordo (anche in contanti).