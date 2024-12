Primo piano Augusta, incidente tra scooter e furgoncino alla rotatoria provvisoria all’ingresso della città di

AUGUSTA – Un incidente stradale si è verificato ieri poco dopo l’alba, per fortuna senza gravi conseguenze, in prossimità della rotatoria provvisoria su viale America (tratto finale statale 193) in direzione Augusta, all’altezza della strada comunale di contrada Cozzo delle Forche.

Coinvolti nel sinistro uno scooter e un furgoncino, pochi metri prima della immissione nella rotatoria (dalla scorsa estate in sperimentazione, essendo area di cantiere).

Secondo una prima ricostruzione della Polizia locale, lo scooterista avrebbe perso il controllo del mezzo in fase di rallentamento nel tratto con restringimento di carreggiata, finendo contro il veicolo commerciale che lo precedeva.

Il conducente dello scooter, rovinato a terra, è stato trasportato in autoambulanza al pronto soccorso del “Muscatello” per gli accertamenti del caso. Non avrebbe riportato lesioni.