Primo piano Augusta, progetto innovativo sul Kursaal vale per il “Ruiz” 5° posto nazionale della First Lego League di

AUGUSTA – Un “progetto innovativo” (definizione mutuata dal premio ricevuto nella fase regionale) sul cine-teatro abbandonato Kursaal ha consentito alla squadra dell’istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta, la “Metaltech Ruiz“, di classificarsi al 5° posto della finale nazionale della First Lego League, sfiorando il pass per la finale mondiale (accesso riservato ai primi quattro posti), e di vincere il “Premio Progresso“.

Si tratta della sfida internazionale in ambito scolastico, organizzata in Italia dal dipartimento di Informatica dell’Università di Salerno e dalla Fondazione Museo civico di Rovereto, di scienza e robotica tra squadre che progettano, costruiscono e programmano robot autonomi, applicandoli a problemi reali di grande interesse generale, ecologico, economico, sociale, per cercare soluzioni innovative.

Nello scorso weekend al palazzetto dell’Università di Salerno, si sono sfidate 40 squadre, provenienti da tutta Italia e composte da oltre 400 giovani scienziati in erba, dopo aver superato le qualificazioni regionali, misurandosi su progetti inerenti alle più moderne tecnologie robotiche e alle discipline Stem (acronimo delle parole inglesi science, technology, engineering and mathematics) declinate sul tema delle arti, per vincere la sfida sul tema di quest’anno, “Masterpiece“.

Nell’edificio degli anni quaranta nel cuore dei giardini pubblici di Augusta, realizzandone un modello 3D e immaginandone una riqualificazione con all’interno un museo Stem (acronimo delle parole inglesi science, technology, engineering and mathematics). Inoltre, un codice Qr in ogni stanza per mostrare i relativi video dimostrativi degli esperimenti scientifici realizzati: “Solar tracker”, “Balloon car”, “Water purification process”, “Magnetic field”, “Walking rainbow”, “Phone-car”, “Pendulum art”, “Visualizzazione-suono”.

La squadra è coordinata dalle docenti-coach Annarita Malerba e Candida Sapia e composta dagli studenti Sara Prisutto di 3ªAL, Simone Matellini di 2ªBL, Beatrice Barba e Doriana Criscimanna di 3ªBL, Tommaso Grimaldi di 1ªQL, Ardena Ahsani, Amanda Briganti, Lorenzo Luciani, Vittoria Veca di 2ªQL, Alice Carta, Stefano Di Fazio, Pierluigi Saraceno, Giuseppe Tramontana, Carmen Lamia e Gabriele Caramagno di 3ªQL. A guidare la delegazione augustana, insieme alle due docenti-coach, il docente Angelo Santacroce, referente per la Robotica al “Ruiz”, e i colleghi Isabella Cassarino e Carmelo Siena.

Un nuovo successo quindi per i ragazzi del “Ruiz”, che si aggiunge alle molte soddisfazioni nazionali e internazionali ottenute nella First Lego League: nel 2021 uno dei team della scuola augustana, il “Vultus Ruiz”, è stato vicecampione nazionale e ha partecipato ai Virtual Greece open international.

Un risultato su cui il docente Angelo Santacroce, referente della Robotica al “Ruiz”, dichiara: “Arrivare al quinto posto su quaranta squadre nella gara di Robotica è un bel traguardo. È vero che solo quattro team hanno avuto il pass per i mondiali in Texas, Norvegia, Massachusets e Australia, ma siamo felici del “Premio Progresso” ricevuto, che testimonia il grande lavoro svolto in questi anni nel nostro istituto nel campo della robotica e delle discipline Stem“.

“Come sempre è una grande soddisfazione per tutta la comunità del “Ruiz” – aggiunge la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – vedere i nostri ragazzi competere nel rispetto degli avversari, coltivando il valore di essere squadra, il pensiero critico e quello creativo. Un grazie di cuore a questi fantastici studenti e ai docenti che li seguono amorevolmente e con competenza in progetti scientifici innovativi di alto valore formativo“.