Primo piano Augusta, si è diplomata la prima classe dell’articolazione Informatica al “Ruiz” di

AUGUSTA – Con la conclusione degli esami di Stato, anche quest’anno si rileva una prima volta all’Istituto superiore “Arangio Ruiz”. Si è diplomata la prima classe, la 5ªBI, dell’Istituto tecnico settore Tecnologico con articolazione Informatica.

Tre anni fa il ministero dell’Istruzione e del Merito ha autorizzato, all’interno dell’indirizzo di studio “istituto tecnico settore tecnologico” della scuola, una nuova articolazione che si è aggiunta a quella già esistente di Telecomunicazioni. Alla fine del primo biennio, gli studenti iscritti in Informatica e Telecomunicazioni, possono perciò decidere in quale dei due indirizzi diplomarsi.

Un percorso scelto, con profitto, dai seguenti neo diplomati: Danilo Alibrandi, Gabriele De Luca, Gabriel Di Mare, Simone Fazio, Luca e Simone Firullo, Marcello Lo Presti, Stefano Mazziotta, Mirko Pedone, Diana Ingrid Putelli, Gianpaolo Ranno, Alessandro ed Elia Francesco Saraceno, Giancarlo Scala e Daniele Spuches.

In questi ultimi tre anni, seguiti dal docente coordinatore di classe Vincenzo Tinè, gli studenti della 5ªBI si sono esercitati nel campo dell’Informatica pura, che li prepara intensivamente sui fronti degli algoritmi, di progettazione del software e degli apparati hardware; si sono allenati per le Olimpiadi di informatica, le Olimpiadi di cybersicurezza e per la Cyberchallenge; hanno partecipato alla First Lego League e alla Robocup, gare di robotica riconosciute a livello mondiale; hanno partecipato a Salerno al Pcto (ex alternanza scuola-lavoro) sulla sicurezza informatica voluto dall’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e svolto un altro Pcto con il “Google developer group” di Catania, grazie a un gruppo di professionisti che ha tenuto a scuola delle lezioni di specializzazione sulla programmazione.

“Nell’ultimo anno – riferisce il docente del “Ruiz”, Tinè – gli studenti hanno partecipato a gennaio alla Global Game Jam a Catania, un evento annuale realizzato in contemporanea mondiale in cui team di studenti, seguiti da professionisti, realizzano prototipi di videogiochi completi nell’arco di un tempo limitato, conquistando una menzione d’onore per l’ingegno e la creatività. Inoltre la studentessa Diana Ingrid Putelli ha conquistato l’accesso alle Nazionali delle Cybertrials, svoltesi a giugno a Torino, dedicate a promuovere i temi della sicurezza informatica tra le ragazze, in cui si è classificata quarta a livello nazionale insieme alla sua squadra “Team39_C.A.D.””.

“Congratulazioni a questi studenti che hanno scelto l’indirizzo Informatica – dichiara la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina – I buoni risultati acquisiti nel settore tecnico, e non solo, consentiranno ai nostri neodiplomati di trovare facilmente e velocemente un impiego nel mondo del lavoro, ma anche di proseguire gli studi negli istituti tecnici superiori o all’università, facendosi strada nella vita con competenza e consapevolezza“.