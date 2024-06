Primo piano Augusta, ripartono l’impianto di Lentini e la raccolta dei rifiuti indifferenziati di

AUGUSTA – “A seguito della riapertura della discarica di Lentini, la raccolta dei rifiuti ritorna regolare“, questo l’annuncio diramato stamani dal Comune di Augusta tramite canale “Telegram”.

Sarà pertanto effettuata la raccolta porta a porta della frazione secca non riciclabile in programma domani mattina, venerdì 28 giugno, come da calendario nei quartieri Borgata e Monte, i più popolosi della città.

Gli utenti domestici di Brucoli e dell’Isola dovranno attendere per poter esporre il mastello grigio, dopo aver saltato un turno, le date ordinarie rispettivamente di lunedì 1 e martedì 2 luglio.

Nella comunicazione odierna, l’ente locale aggiunge: “Si invita la cittadinanza ad attenzionare e differenziare al massimo i rifiuti“.

Dalla chiusura dell’impianto di Tmb (Trattamento meccanico e biologico) della discarica di Lentini, formalizzata per mezzogiorno del 21 giugno dagli amministratori giudiziari, in attesa degli effetti attuali di ben due ordinanze del presidente della Regione, era stata sospesa la raccolta dell’indifferenziato anche dal Comune di Augusta, tra gli oltre centocinquanta enti locali siciliani che conferiscono la frazione secca nella struttura di contrada Codavolpe.

(Foto di copertina: generica)