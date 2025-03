Primo piano Nuoto, l’augustano Buscema fa poker di titoli regionali a Catania di

AUGUSTA – Sono stati assegnati, lo scorso weekend nella piscina comunale di Nesima a Catania, i titoli regionali del nuoto in vasca corta per le categorie Juniores, Cadetti e Seniores. Il nuotatore augustano Alessandro Buscema, classe 2006 tesserato con il Circolo Canottieri Ortigia (Siracusa), ha fatto incetta di medaglie, quattro d’oro con altrettanti titoli regionali (due assoluti e due di categoria), tre d’argento e una di bronzo.

In ordine di partecipazione: medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 stile libero con il tempo di 3’34″21; medaglia d’oro nei 50 farfalla con il miglior tempo personale di 24″62, che gli è valso il titolo di nuovo campione regionale Assoluto e il pass per i campionati Criteria nazionali giovanili in programma a Riccione a fine mese; medaglia d’argento nei 100 rana con il tempo di 1’05″36, altro miglior tempo personale.

Ancora: medaglia d’oro nei 50 stile libero con il tempo di 22″98, miglior personale, che gli è valso il titolo di nuovo campione regionale Assoluto, conquistando il secondo pass per i campionati Criteria nazionali; medaglia d’argento nei 4×200 stile libero con il tempo di 7’59″64; medaglia d’argento nei 100 farfalla con il tempo di 55″29; medaglia d’oro nei 50 rana con il tempo di 29″47, nuovo campione regionale categoria Cadetti; medaglia d’oro nei 100 stile libero con il tempo di 50″03, miglior personale, nuovo campione regionale categoria Cadetti conquistando l’ulteriore pass per i campionati Criteria nazionali.

Il giovane talento augustano, che frequenta il 5° anno del liceo scientifico delle scienze applicate dell’Istituto superiore “Arangio Ruiz” di Augusta, continua così a crescere nel suo percorso agonistico, sotto l’attenta guida del coach siracusano Marco Mattia Conti.

Prossima tappa per Buscema, le imminenti gare nello Stadio del Nuoto di Riccione, tra il 28 marzo e il 2 aprile.