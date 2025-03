Primo piano Augusta, via alla demolizione di due chioschi fatiscenti (con amianto) ai giardini pubblici di

AUGUSTA – È stata disposta, con ordinanza dirigenziale del sesto settore e del Suap del Comune su atto di indirizzo del sindaco, la demolizione di due chioschi fatiscenti nella zona centrale dei giardini pubblici.

Come si legge nella relazione tecnica, si tratta di due manufatti abbandonati da molti anni, con “strutture in legno/ferro e saracinesche compromesse“, inoltre in uno sono state rilevate “due lastre di eternit contenenti amianto“, che saranno bonificate e smaltite secondo le procedure di legge per il rifiuto pericoloso.

In quanto “necessari a ristabilire la sicurezza e il decoro delle aree interessate“, i lavori saranno eseguiti d’ufficio, in regime di somma urgenza, dal Comune per il tramite di una ditta locale incaricata, a seguito di una perizia di spesa da 19mila 520 euro (Iva inclusa), comprendente anche la rimozione del residuo cementizio dell’ex chiosco del Sacro Cuore già demolito in due fasi.

Gli interventi, dalla demolizione al ripristino delle aree interessate mediante pulizia, livellamento e conferimento di tutti i rifiuti, dovranno essere completati entro il 20 maggio prossimo, in vista della festa patronale.