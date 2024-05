Primo piano Augusta, sequestrato casolare “serra” con mille piante di marijuana di

AUGUSTA – Un casolare in contrada Frandanese, tra le località di Baia Arcile e Costa Saracena, utilizzato come serra per la produzione di marijuana. È la scoperta dei poliziotti del commissariato di Augusta, che ieri hanno eseguito un sequestro e un arresto.

Nell’ambito della stessa operazione antidroga, gli agenti hanno dapprima arrestato un uomo di 38 anni per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, contestandogli il possesso di 305 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione.

Poi l’attenzione degli investigatori, diretti dal commissario capo Marco Naccarato, è stata richiamata da un rumore tipico di un sistema di areazione proveniente da un’abitazione poco distante.

Gli agenti, insospettitisi per il fatto che il casolare sembrava abbandonato, si sono avvicinati e hanno percepito un forte odore di marijuana, procedendo alla ulteriore perquisizione domiciliare.

Hanno quindi scoperto la serra con circa mille piante di marijuana, attrezzata con sistemi di ventilazione ed essiccazione.