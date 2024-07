Primo piano Urbanistica Augusta, provvedimento regionale per l’ispezione verso la revoca di

AUGUSTA – L’ispezione della Regione in materia urbanistico-edilizia nel Comune di Augusta non ci sarà. Lo affermano in un comunicato congiunto, diramato nel pomeriggio, il deputato regionale Carlo Auteri e il sindaco Giuseppe Di Mare, a seguito di incontro al dipartimento competente a Palermo, presenti l’assessore regionale Elena Pagana e il presidente della quarta commissione all’Ars Peppe Carta.

“Il Comune di Augusta – sottolineano i due nel comunicato – ha risposto nei tempi previsti alla richiesta del dipartimento Urbanistica del 14 maggio scorso“, pertanto “la documentazione richiesta, infatti, era stata regolarmente inviata ma – proseguono – purtroppo non è mai arrivata al tavolo del direttore generale del dipartimento Urbanistica, Calogero Beringheli, che l’ha ricevuta brevi manu con l’attestazione dell’invio tempestivo della risposta comunale“. “Alla luce di questa nuova evidenza – rendono noto Auteri e Di Mare – la documentazione sarà nuovamente inviata domani e ci si attende una pronta revoca dell’ispezione“.

L’ultimo atto ufficiale, pubblicato, è difatti il provvedimento con il quale il 17 luglio scorso il dirigente generale del dipartimento regionale dell’Urbanistica incarica tre funzionari interni per “l’accertamento ispettivo – testualmente – nei confronti del Comune di Augusta” relativamente a: piano di lottizzazione Pozzillo-Faffaianni a Brucoli (vedi particelle interessate nell’immagine di copertina); progetti di insediamenti commerciali medi e grandi in zona F, invece destinata ad attrezzature e impianti di interesse generale; edifici residenziali e commerciali a Brucoli, in zona di tutela 2 del piano paesaggistico, nel tratto in pendenza di via Libertà in prossimità dell’ingresso di Brucoli; progetto di un parcheggio nel terreno di proprietà dell’Enel alle porte di Brucoli, su cui è apposto dal Comune un vincolo preordinato all’esproprio; piano di lottizzazione “Bordonaro” in contrada Monte Pergola, tra via Spinelli e via Catullo; piano di lottizzazione “La Ferla” in contrada Monte Sant’Elena tra le zone note come “Archi Vuoti” e “Balata”.

Rilevando il dipartimento regionale dell’Urbanistica di non aver ricevuto alcun chiarimento dal Comune, a oltre due mesi dalla richiesta di riscontro (dal 14 maggio al 17 luglio), è stata effettivamente attivata la procedura per l’intervento ispettivo. Ma il mancato riscontro comunale è addebitabile, a detta del sindaco Di Mare, a una “incomprensione dovuta a un problema tecnologico“, un indirizzo Pec errato a quanto pare. Lo stesso primo cittadino sottolinea che “il Comune di Augusta ha sempre operato con trasparenza e nel rispetto delle norme” e, in conclusione, dichiara: “Siamo certi che, preso atto della avvenuta trasmissione degli atti nei tempi giusti, si eviterà l’ispezione“.

Ricordiamo che la formale richiesta di intervento ispettivo alla Regione, sui suddetti piani di lottizzazione e insediamenti commerciali nel territorio di Augusta, era stata avanzata dai presidenti delle associazioni Legambiente – circolo di Augusta e “Natura sicula” onlus (coordinamento “Salvare Augusta”) ed era stata acquisita, tra gli enti destinatari, anche dalla Regione in data 21 febbraio.

Seguiva, il 29 marzo, l’acquisizione, da parte della Regione, delle osservazioni di quattro consiglieri comunali di opposizione, segnatamente Roberta Suppo, Uccio Blanco, Milena Contento e Giancarlo Triberio, che in una recente nota stampa, contestuale al decreto di attivazione dell’intervento ispettivo, hanno auspicato che potesse “chiarire la validità degli atti in merito ad alcune lottizzazioni, in particolare al piano cosiddetto Pozzillo-Faffaianni, e altre pratiche edilizie riguardanti, ad esempio, insediamenti commerciali medi e grandi in zona F, come quello nel terreno antistante al cimitero“.

I quattro consiglieri si erano detti, altresì, “particolarmente attenti e vigili, specialmente se si tratta di argomenti che riguardano l’interesse dei cittadini e del territorio di Augusta“.