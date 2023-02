Primo piano Augusta, sfilate di Carnevale e concorso a premi di

AUGUSTA – Saranno due le sfilate di Carnevale con concorso, nel centro storico e alla Borgata, organizzate dal Comune e dai comitati dei commercianti, categoria quest’ultima che negli anni pre-pandemia si è fatta carico di riportare le maschere nell’Isola. È stata resa nota, altresì, anche una inedita sfilata carnevalesca al Monte promossa dalla parrocchia di San Giuseppe Innografo.

Aprirà le sfilate pomeridiane in abiti carnevaleschi l’evento per il Giovedì grasso, 16 febbraio, lungo via Principe Umberto (Isola). A chiusura dei festeggiamenti, la sfilata fissata per il Martedì grasso, 21 febbraio, lungo viale Italia e via Lavaggi (Borgata).

L’amministrazione comunale di concerto con i comitati dei commercianti, segnatamente il Cca (Comitato commercianti Augusta) che riunisce gli esercenti dell’Isola e il “comitato commercianti quartiere Borgata”, ha bandito un concorso a premi per gruppi mascherati.

Ci sono tre sezioni. La sezione “A” è riservata agli studenti degli istituti comprensivi e superiori; la sezione “B” ad associazioni, palestre o “organizzati per la circostanza”. Entrambe le sezioni “A” e “B” prevedono che ogni gruppo mascherato sia composto da almeno venti persone con un tema comune. Per le prime tre posizioni delle due categorie, il Comune mette in palio 2mila euro complessivi, di cui 500 euro per i gruppi primi classificati, 300 euro per i secondi e 200 euro per i terzi. Mentre la sezione “C” è riservata a singole maschere e saranno i comitati dei commercianti, congiuntamente, a offrire dei premi, non ancora definiti.

I vincitori saranno decretati tutti a chiusura della sfilata del Martedì grasso, 21 febbraio, all’esito della conta dei punti (da 1 a 10) assegnati dalla giuria composta da: sindaco o suo delegato, assessore alla Cultura, assessore all’Istruzione, presidente del Comitato commercianti Augusta o suo delegato, presidente del “comitato commercianti quartiere Borgata” o suo delegato. Per le sezioni “A” e “B” i parametri di giudizio saranno improntati su lavoro costumi e maschere, coreografia, partecipazione a una o entrambe le sfilate, presenza under 15; mentre per la sezione “C” saranno improntati su originalità, tema trattato e coinvolgimento emotivo.

Il numero delle maschere partecipanti si conoscerà a breve, giacché il termine per la presentazione delle domande (tramite Pec o brevi manu all’ufficio Protocollo) è fissato per giovedì 2 febbraio alle ore 18.

Segnaliamo che tra le due sfilate oggetto del concorso, sabato 18 febbraio, si svolgerà dalle ore 16 anche una sfilata organizzata dalla parrocchia di quartiere, sul tema “Il mondo che vorrei”, lungo viale Epicarmo Corbino fino alla chiesa di San Giuseppe Innografo (Monte).

(Nella foto di repertorio in copertina: Carnevale 2019 organizzato dal Comitato commercianti Augusta)