Augusta, Unitre, si conclude l’anno “accademico” della ripartenza

AUGUSTA – Si è chiuso l’anno accademico 2021-2022 dell’Unitre di Augusta, l’associazione “Università delle tre età”, con una cerimonia tenuta lo scorso 30 maggio nell’auditorium comunale “Giuseppe Amato”.

A formulare il benvenuto ai soci è stato l’assessore alla cultura Giuseppe Carrabino, il quale, portando i saluti dell’amministrazione Di Mare, si è detto felice di aver contribuito al ritorno in presenza dei corsi dell’associazione. L’auditorium all’interno della cittadella degli studi ha di fatto permesso il rientro in sicurezza, dando l’opportunità ai soci Unitre di stare nuovamente insieme e di gioire della convivialità.

Gli interventi sono poi proseguiti con quello del presidente Salvo Cannavà, alla guida dell’Unitre di Augusta dallo scorso novembre, che ha ricordato i temi e gli incontri dell’anno accademico: dalla letteratura alla filologia, passando per il diritto, il teatro, le tradizioni, conservazione del patrimonio, psicologia, medicina, geologia, antropologia, filosofia, storia locale, arte e cultura generale.

Successivamente la vicepresidente e responsabile dei corsi, la docente Anna Lucia Daniele ha espresso la sua gioia per il positivo riscontro dei soci al programma didattico e ha ricordato che il comitato scientifico dell’associazione è già all’opera per stilare il calendario degli incontri per il prossimo anno accademico. Ha, inoltre, calorosamente ringraziato i diciassette relatori-docenti che si sono avvicendati nell’anno accademico e coloro che hanno permesso la realizzazione degli incontri culturali, dal comitato tecnico scientifico composto da Giovanna Fraterrigo, dal presidente onorario emerito Giuseppe Caramagno e dal presidente Salvo Cannavà, per il fondamentale supporto nella scelta e nell’organizzazione delle lezioni, ai collaboratori Carmelo Addia, Pina Daniele e Carmelo Di Grande, per la cura degli aspetti tecnici e di accoglienza dei soci. La docente Daniele ha altresì ringraziato il dirigente scolastico del Liceo “Megara”, Renato Santoro, e lo studente liceale Luigi Pitari per il costante supporto tecnico, nonché i volontari della Protezione civile comunale presenti a tutti gli incontri.

Durante l’anno accademico si è tenuto un laboratorio dal titolo “Conversazioni al circolo sociale”, a tema psicologia, naturopatia, antropologia e socialità, con incontri nati per volere del presidente onorario Giuseppe Caramagno e con l’idea di poter aprire maggiormente l’Unitre a tutta la città, anche se, date le restrizioni allora vigenti, è stato necessario riservarle ai soli soci. Caramagno, prendendo la parola, ha pertanto ribadito l’importanza degli incontri in presenza, ritenendo fonte vitale dell’associazione il dialogo con gli altri, l’ascolto e il reciproco essere presenti per la comunità.

Tra i laboratori menzionati anche quello di “Musica e canto” diretto dal maestro Sebastiano Passanisi, quello di “Informatica” gestito da Salvatore Ponzio, “Fotografia con il cellulare” svolto in collaborazione con l’associazione Apf (Augusta photo freelance) presieduta da Romolo Maddaleni, che ha riscosso grande interesse e si è conclusa con la premiazione di tre scatti vincitori sui quaranta esposti in occasione della cerimonia di chiusura. Le autrici delle fotografie premiate ex-aequo sono: Gisella Epaminonda, Fina Gianino e Maria Marino.

Alessandro D’Oscini, responsabile del Comitato ricreativo insieme a Franca Morana Caramagno, ha poi ricordato i momenti di convivialità che si sono svolti durante l’anno, come la cena di Natale e il Precetto pasquale, e ha concluso l’intervento con il motto “Se impari a sorridere, la vita ti sorride”. La serata per i soci si è poi spostata in una nota struttura ricettiva al Monte, per poter condividere insieme un momento di convivialità, gioia e spensieratezza, serata animata come di consueto dal Comitato ricreativo.

Le attività dell’Unitre non si fermano, prevedendo per i prossimi 4 e 18 giugno due visite guidate al Museo della Piazzaforte, sotto la guida del direttore Antonello Forestiere, e nel mese di luglio una visita del Porto di Augusta.

“Tra la musica, l’allegria e tanta voglia di vivere bene ogni attimo di vita – si legge nella nota del direttivo dell’Unitre di Augusta – si è concluso questo anno così ricco di emozioni, con l’augurio che si possa tornare a vivere sempre di più la normalità“.