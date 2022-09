Primo piano Automobilismo, l’augustano Centamore vince 4ª prova “Rfr Junior Trophy” e memorial dedicato al papà di

AUGUSTA – Doppia vittoria e un turbinio di emozioni per il pilota augustano Camillo Centamore, domenica scorsa, sulla pista dell’autodromo Concordia nel territorio di Favara (Agrigento). Si è corsa infatti la 4ª tappa del campionato regionale formula junior “Rfr Trophy” e contestualmente il 1° memorial “Salvo Centamore” dedicato al padre del pilota augustano, scomparso lo scorso aprile.

L’organizzazione sia del campionato regionale che del memorial è stata curata da Giovanni Grasso, team manager della Rfr Racing. “Giovanni Grasso ha voluto organizzare il memorial per poter ricordare mio papà – riferisce Camillo Centamore a margine della corsa – Quando me l’ha proposto, ho subito detto di sì. Per me è stato molto emozionante e lo ringrazio per quanto ha fatto“.

Il pilota augustano, a bordo della sua Corsini, ha dominato la gara 1 e la gara 2 (con partenza a posizioni invertite), dopo aver firmato pure la pole position con un giro secco in qualifica.

“È stata una gara che veniva fuori dopo due gare andate male, in Salita, che non mi permettono quest’anno di lottare per il titolo – commenta Centamore – Adesso bisogna lavorare sodo per cercare di sistemare la macchina nel miglior modo possibile in vista dei prossimi appuntamenti a Racalmuto e poi a Monza per l’ultima tappa di campionato italiano“.

“È stata dura all’inizio contenere l’emozione – ammette – perché avevo con me la mia famiglia per la prima volta in pista a seguirmi. Sono venuti anche molti amici a farci sentire la propria vicinanza e ne sono lusingato. Questa vittoria voglio dedicarla alla mia famiglia e a mia madre in particolare, è stata una vittoria per loro“.