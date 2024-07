Primo piano Atletica leggera, Spinali vince il 21° trofeo “Sant’Antonio Abate” di Nicolosi di

AUGUSTA – Il podista augustano Luigi Spinali, fresco campione regionale assoluto dei 5.000 metri, si riconferma sulla distanza vincendo la gara di fondo del 21° trofeo “Sant’Antonio Abate” sulla pista etnea di Nicolosi.

Anche questa volta, è l’unico atleta tra assoluti e master a scendere sotto i 16 minuti, chiudendo in 15’41”, con 33 secondi di vantaggio sulla medaglia d’argento e 52 secondi sul terzo classificato (nella foto di copertina, il podio).

Quella di venerdì scorso è stata una gara particolare per Spinali, trattandosi della manifestazione organizzata dalla società di appartenenza, l’Asd Monti Rossi di Nicolosi, e di una corsa su pista svolta in notturna.

“Una splendida serata grazie a un bel momento di forma – esulta il campione augustano – È sempre un’emozione gareggiare davanti a tanti amici giunti a bordo pista per sostenermi“.

“La temperatura era ideale per firmare una gran bella performance, in una pista in cui mi alleno quasi quotidianamente – aggiunge – Ringrazio la mia società e tutti coloro che hanno contribuito per l’ottima riuscita della manifestazione. Dedico la vittoria ai miei compagni d’allenamento: ieri è come se avessero vinto loro, poiché mi aiutano sempre più a migliorare”.

Spinali dovette sospendere l’attività agonistica tra il 2019 e il 2021, per vicissitudini personali e pandemia: “Ma dal gennaio di due anni fa – confida a La Gazzetta Augustana.it – mi sono ripromesso di tornare più forte rispetto a quando avevo lasciato. Una promessa che devo cercare di mantenere e che, ogni giorno, diventa sempre più realizzabile“.