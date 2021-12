Primo piano Incidente mortale sulla Siracusa-Catania, la vittima è un sessantenne augustano di

AUGUSTA – È un operaio augustano, Roberto Sarta di 60 anni, la vittima del tragico incidente stradale verificatosi nel pomeriggio di ieri sull’autostrada Catania-Siracusa, in direzione di Catania, al km 19,800 tra Passo Martino e lo svincolo di Zona industriale nord.

Per cause in corso di accertamento, secondo la ricostruzione fornita dall’Anas, un mezzo pesante ha tamponato un furgone e, nell’impatto, l’augustano a bordo del veicolo tamponato ha perso la vita. I quattro colleghi di lavoro con lui nel furgone e il conducente del camion sono rimasti feriti, in condizioni non gravi.

Il tratto fra autostrada e tangenziale è stato inizialmente chiuso in direzione nord, venendo poi riaperto a una corsia intorno alle 19, quando si erano formate code fino a sette chilometri.

Le esequie del sessantenne augustano saranno celebrate giovedì 23 dicembre alle ore 15,30 nella chiesa di San Giuseppe Innografo.