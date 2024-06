Primo piano Confindustria Siracusa, l’augustano Speranza neo presidente della sezione Mare, trasporti e logistica di

AUGUSTA – Cambio al vertice della sezione Economia del mare, Trasporti e Logistica di Confindustria Siracusa: l’augustano Renato Speranza è il nuovo presidente, eletto ieri dall’assemblea delle aziende della Sezione svolta nel capoluogo aretuseo.

Amministratore unico della Anapo srl di Augusta, che si occupa di bunkeraggio ad Augusta e in diversi altri porti italiani, subentra al siracusano Luigi Mauceri Boccadifuoco.

“Confronto costante con le autorità marittime e portuali a tutela degli operatori per monitorare le opere di manutenzione del porto commerciale, il progetto di riqualificazione del pontile Ro-Ro e il completamento del raccordo ferroviario col porto di Augusta, attenzione per le Zes e i Green port”: questi gli obiettivi dichiarati prioritari da Renato Speranza per gli ambiti di competenza.

Il neo presidente della Sezione ha ricevuto gli auguri di buon lavoro dal presidente di Confindustria Siracusa, Gian Piero Reale.