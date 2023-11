Primo piano Nuoto paralimpico, Asd Il Faro Augusta è vicecampione regionale di

AUGUSTA – Si è concluso ieri, nella piscina comunale di Enna, il campionato regionale per società di nuoto paralimpico organizzato dalla Finp Sicilia. L’Asd Il Faro onlus di Augusta-Catania, con tre titoli siciliani in bacheca, si è laureata vicecampione regionale, confermando la seconda piazza conquistata nella scorsa stagione della ripartenza post-pandemica.

Dopo cinque fasi e la finale di ieri, a cui hanno preso parte complessivamente tredici squadre, la spunta la debuttante società castellese Asd 4Spa Sport totalizzando 187 punti, con i quali precede la squadra composta da nuotatori per il sodalizio augustano-etneo che si è fermato a 122 punti. Chiude il podio la nissena Asd Il Sottomarino, che con 85 punti scavalca nelle ultime due fasi i campioni regionali in carica dell’Asd All Sporting di Catania.

“Grande gioia e commozione“, è lo stato d’animo espresso dal presidente dell’Asd Il Faro onlus di Augusta-Catania, Giovanni Spadaro, nel “ringraziare tutti gli atleti“.

I nuotatori paralimpici protagonisti di questa stagione, allenati dai tecnici Francesca Zito e Giovanna Capuano, sono: Annalisa D’Angolo, Giuseppe D’Antonio, Vito De Siato, Alessandro Noè, Nico Scardace, Rosà Maria Schinocca.