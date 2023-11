Primo piano Augusta, nuovi poveri, appello Ofs e Gifra: “Sosteniamo realtà che danno pasto quotidiano” di

AUGUSTA – Fine settimana di raccolta alimentare all’ingresso di tre supermercati dell’Isola. È stata l’iniziativa dell’Ordine francescano secolare (Ofs) e della Gioventù francescana (Gifra) di Augusta per onorare la settima edizione della Giornata mondiale dei poveri (19 novembre), voluta da Papa Francesco.

La raccolta, che ha visto l’ormai tradizionale contributo del gruppo di motociclisti “Punishers Lemc (Law enforcement motorcycle club) Italy”, ha avuto l’ulteriore finalità di “sensibilizzare la società civile sul problema della povertà – come sottolineato in una nota conclusiva – richiamando ai concetti di carità, condivisione, gratuità“. I prodotti alimentari donati dagli utenti dei supermercati sono stati devoluti alla Caritas della parrocchia del Soccorso, ma per i promotori “vi è la necessità di dare continuità a questa azione nella quale ci impegneremo anche nei mesi a seguire“.

In questa direzione, intendono lanciare oggi un “appello alla cittadinanza“, sottoscritto da Vincenza Bellistri, ministra Ofs Augusta, e Ludovica Castro, presidente Gifra Augusta.

“Oggi, più che mai, non è possibile nascondere il triste fenomeno dell’impoverimento che comincia a toccare classi sociali fino a ora esenti“, si premette.

“L’invito che ci sentiamo di rivolgere a tutti – si legge nella nota – è quello di sostenere tutte quelle realtà, come ad esempio le Caritas o il Buon Samaritano, che si impegnano a dare il pasto quotidiano a coloro i quali non riescono a portare a tavola il necessario“.

“Il piccolo gesto del singolo – è la conclusione dell’appello – può diventare un sostegno importantissimo per questi fratelli meno fortunati. “In questa casa che è il mondo, tutti hanno diritto a essere illuminati dalla carità, nessuno può esserne privato” [Papa Francesco]“.

(Nella foto di copertina: attuale gruppo Gifra Augusta)