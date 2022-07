Eventi Augusta, 40° strage della circonvallazione, “Libera” presenta graphic novel dei giornalisti Mantineo e Nania di

AUGUSTA – Un graphic novel dal titolo “Più forti della mafia” (vedi immagine di copertina), opera di due giornalisti siracusani edita da “A&A Edizioni”, sarà presentato il prossimo mercoledì 20 luglio alle ore 18 nell’auditorium “Liggeri” di palazzo San Biagio. L’iniziativa è promossa dal presidio locale “Angelo Vassallo” dell’associazione Libera, di cui è referente la docente Rita Pancari.

Oltre al trentennale delle stragi di Capaci e via D’Amelio, ricorre quest’anno anche il 40° della strage della circonvallazione di Palermo in cui il carabiniere siracusano Salvatore Raiti perì, insieme ad altri due colleghi e all’autista con cui stavano effettuando il trasferimento di un boss catanese.

Il graphic novel è ideato dai giornalisti Aldo Mantineo e Francesco Nania, con il sottotitolo “storie di vittime innocenti”, giacché l’intreccio narrativo parte proprio dal compianto carabiniere aretuseo per poi estendere il campo alle altre vittime della mafia. All’incontro pubblico interverranno i due autori e Giovanna Raiti, che ricorderà il fratello Salvatore.

Con questa iniziativa il locale presidio di Libera “propone di rinnovare pratiche di legalità – si legge nella nota stampa – promuovendo momenti di commemorazione che contribuiscano a fortificare i valori del vivere in comunità, con l’intento di realizzare una società diversa, più giusta“. “Nel perseguire queste finalità – prosegue la nota – l’associazione Libera non si attiva in solitudine, ma all’interno di un significativo tessuto di relazioni, attraverso le quali sostenere, arricchire ed implementare il proprio agire. Promuove, quindi, questa attività invitando a partecipare istituzioni, associazioni e cittadini“.