Primo piano Augusta, esami di maturità, al “Ruiz” 36 i centisti. 6 del liceo quadriennale di

AUGUSTA – 154 maturandi, 36 i centisti di cui dieci con lode. Questi i numeri degli esami di Stato all’Istituto superiore “Gaetano Arangio Ruiz”, che chiudono l’anno scolastico 2021-2022, il secondo vissuto tra restrizioni e ripartenze per l’emergenza pandemica.

I neo diplomati si sono formati nei quattro indirizzi di studio, segnatamente il Liceo scientifico delle Scienze applicate, l’Istituto tecnico settore Tecnologico, l’Istituto tecnico settore Economico e il Liceo scientifico Quadriennale delle Scienze applicate, quest’ultimo con la prima quarta a diplomarsi. Novità assoluta, infatti, si è trattato dei primi sedici studenti che hanno completato il percorso sperimentale che prevede un anno in meno rispetto ai tradizionali cinque della scuola secondaria di secondo grado, in adesione a un bando ministeriale del 2017 a seguito del quale vennero autorizzati il “Ruiz” e altre due scuole in Sicilia occidentale.

Per quanto riguarda l’elenco dei trentasei centisti del “Ruiz”, hanno conseguito il voto finale di 100 con lode: per il Liceo delle Scienze applicate Carla Bertuccio di 5ªBL, Sara Silvestro e Stefano Terrone di 5ªCL, Corinna Saitta di 5ªAL; per l’Istituto tecnico settore Economico, Angelica Sortino di 5ªB Turismo e Gabriele Saquella di 5ªA Amministrazione, Finanza e Marketing; per il Liceo Quadriennale delle Scienze applicate, Noemi Blancato, Antonio Campisi e Lorenzo Di Fazio di 4ªQL; per l’Istituto tecnico settore Tecnologico, Nicolò Vitale della 5ªEnel, la classe in apprendistato duale con Enel.

Con il voto di 100 si sono diplomati: per il Liceo delle Scienze applicate, Valentina Assenza, Elena Avola, Elisa Ficicchia, Melissa Salis, Benedetta Mendola, Lorenzo Mendola, Luca Pagliarello di 5ªBL, Sofia Barbarino, Cristian Scalzo di 5ªCL, Roberta La Ferla di 5ªAL; per l’Istituto tecnico settore Economico, Alessia Cellura, Marta Lapidoro e Irene Sallustio di 5ªA Turismo, Erika Busso, Sara Ferraguto e Carla Spinali di 5ªB Turismo, Ilenia Ponzio e Letizia Ponzio di 5ª Amministrazione Finanza e Marketing; per l’Istituto tecnico settore Tecnologico, Gabriele Cardillo, Francesco Fiume, Federico Mazzone, Maria Lorenza Pecorella e Daniele Pistollato di 5ª Enel; per il Liceo Quadriennale delle Scienze applicate, Eugenia Di Mauro, Simone Gaeta e Federica Grasso di 4ªQL.

In occasione della foto di rito con i centisti (vedi foto di copertina), la dirigente scolastica Maria Concetta Castorina ha voluto porgere le congratulazioni non solo ai diplomati col massimo dei voti, bensì a tutti i 154 studenti del “Ruiz” a fine ciclo di studi superiori. “I loro risultati – ha detto la dirigente scolastica – sono la testimonianza dell‘impegno profuso nello studio ma anche del lavoro svolto dai docenti, in un periodo storico non proprio facile a causa dall’emergenza da Covid-19. Auguro a tutti gli studenti che hanno raggiunto il traguardo del diploma un futuro brillante, ricco di successi e di soddisfazioni, in cui possano mettere a frutto i propri talenti. Ricordatevi – ha aggiunto rivolgendosi agli studenti – che la comunità del “Ruiz” sarà sempre felice di accogliervi, abbracciarvi e ascoltare le vostre esperienze future“.