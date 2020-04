Primo piano Augusta, emergenza Coronavirus, Gespi e un cittadino nel progetto solidale di riconversione maschere da sub in ffp3 di

AUGUSTA – Un’azienda augustana, Gespi (nella foto di copertina), e un cittadino toscano residente ad Augusta, Leonardo Verzetti, sono tra i protagonisti, in questa pandemia da Coronavirus, di un progetto solidale che ha coinvolto anche altre due ditte della zona industriale siracusana, la Tecnosecur che ha sede a Città Giardino (Melilli) e la Coemi di Priolo Gargallo.

La cordata, su sollecitazione del dottor Franco Battaglia dell’Asp, ha consentito l’acquisto di maschere da sub reperibili sul mercato per riconvertirle in maschere con classe di protezione ffp3 equivalente, quelle cioè destinate a medici e infermieri in prima linea nei reparti Covid.

La riconversione è possibile attraverso la modifica con un tubo apposito, realizzato con stampante 3D, di cui si è occupato il signor Verzetti. Così comuni maschere da snorkeling diventano sia dispositivi di protezione individuale di massima sicurezza, di cui le strutture sanitarie sono carenti, che maschere nasali Cpap per assicurare la ventilazione ai pazienti affetti da polmonite.

Finora sono state prodotte e donate trenta maschere ai tre ospedali con reparto Covid della provincia, cioè “Umberto I” di Siracusa, “Trigona” di Noto e “Muscatello” di Augusta, e altre settanta sono in fase di riconversione. L’azienda augustana Gespi, inoltre, ha provveduto a donare due carrelli emergenza al nosocomio di Augusta per attrezzare il Covid center già attivo dallo scorso 19 marzo.

“Abbiamo risposto immediatamente con grande disponibilità al disperato appello del dottor Battaglia dell’Asp con grande senso di appartenenza alla comunità e al mondo sanitario, per provare a collaborare alla emergenza che viviamo tutti e che speriamo di superare tutti insieme“: è il commento congiunto degli imprenditori Gianluca e Giuseppe Amara di Gespi, Maria Pia Prestigiacomo di Coemi e Gaetano Palminteri di Tecnosecur.