Primo piano Augusta, evento informativo Intercultura oggi al “Vandone” sulle borse di studio per l’estero di

AUGUSTA – Ottobre, come tutti gli anni, è il mese di lancio del concorso di Intercultura, associazione di volontariato senza scopo di lucro, che mette a disposizione degli studenti delle scuole superiori l’occasione di trascorrere un periodo di studio all’estero.

Nell’anno scolastico 2025-2026, sono disponibili per gli istituti scolastici italiani quasi 2.000 posti, oltre 1.000 borse di studio, 60 destinazioni in tutto il mondo. I programmi sono rivolti a studenti nati prioritariamente tra il 1° luglio 2007 e il 31 agosto 2010 e consentono di frequentare una scuola locale e di vivere insieme a una famiglia selezionata.

Per diffondere le informazioni relative al concorso, le cui iscrizioni potranno essere effettuate online sul sito web di Intercultura fino al 10 novembre prossimo, il Centro locale di Intercultura Augusta sta svolgendo una campagna di presentazione nelle scuole della zona nord del Siracusano, tra cui i due istituti superiori cittadini, il “Ruiz” (vedo foto di copertina) e il Liceo “Megara”. Questo venerdì, 25 ottobre, alle ore 18, genitori e studenti interessati a ricevere maggiori informazioni sono invitati da Intercultura a incontrare i propri volontari e alcuni studenti già beneficiari dell’esperienza di studio all’estero nella riunione cittadina che si terrà al Circolo ufficiali Marina militare “Vandone”, in via Darsena 1.

Saranno illustrate le novità di quest’anno: i due programmi semestrali negli Stati Uniti (con partenza nell’estate 2025 e inizio 2026) che vanno ad affiancarsi al classico programma annuale; la novità assoluta della Mongolia, dove sarà possibile trascorrere un trimestre; i nuovi programmi semestrali in Brasile e Lituania, quelli trimestrali in Messico e Nuova Zelanda; il corso estivo di lingua di 4 settimane in Cina.

Durante l’incontro saranno presentate inoltre le borse di studio disponibili per l’anno 2025-2026, anche grazie alle donazioni di numerosi enti, aziende e fondazioni, e il bando Itaca 2025-26, che offre 1.500 borse di studio rivolte a figli dei dipendenti e dei pensionati della pubblica amministrazione iscritti al Fondo della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali.

La presidente del Centro locale di Intercultura Augusta, Stefania Anfuso afferma: “Adattabilità, pensiero critico, consapevolezza delle proprie capacità, apertura mentale, comprensione e valorizzazione delle differenze culturali, comunicazione efficace, empatia: questi sono i risultati che nascono dal vivere un periodo scolastico all’estero in età adolescenziale se guidati da un percorso di formazione che precede, accompagna e segue tale esperienza”.