Augusta verso le comunali, c’è fermento nelle opposizioni tra consiglieri, ex deluchiani e un “edicolante”

AUGUSTA – A un anno esatto dalle elezioni amministrative che con ogni probabilità vedranno la ricandidatura dell’attuale sindaco Giuseppe Di Mare, sostenuto da una coalizione di centrodestra più o meno civica, le varie opposizioni, dentro e fuori dal civico consesso, sono in fermento.

Partiamo dalla novità, una lista civica da lanciare questo sabato mattina al teatro “Il Piccolo”. Se non è una novità la nascita di una delle tante civiche che popolano le tornate elettorali comunali, e neppure che nasca dopo una maturazione (di quasi due anni) nei social network, la peculiarità è costituita dal fatto che rappresenta l’evoluzione di una pagina di satira-denuncia politica. A promuovere sia la pagina su Facebook che il progetto civico nella società reale è l’ingegnere Domenico Tringali, già assessore comunale nell’ultima giunta Carrubba poco più di una decina d’anni fa, noto ai più con l’appellativo che si è dato sui social, “L’edicolante“. La sua creatura si chiamerà “Edicola libera – Lista civica per una visione comune”.

“Lasciamo la finzione dei social, dove però non abbiamo mai detto falsità – ha riferito a La Gazzetta Augustana.it, alla vigilia della conferenza stampa – Agli altri lasciamo le falsità e la non capacità di confronto sui grandi temi. Amiamo questa città e per questo, seppur con mille difficoltà, ci mettiamo in gioco. Quanto fatto oggi dall’amministrazione Di Mare non è tutto da buttare, ma non amiamo il metodo, le bugie, guardare l’avversario come un nemico da abbattere. L’avversario non può essere fatto apparire come un fuorilegge, epurato. Per il resto, giorno 26 (ottobre, ndr) parleremo alla città di idee, presenteremo il nostro manifesto programmatico“.

Le presunte “bugie” e il contestato rapporto del sindaco con gli avversari politici quali “nemici”, sono stati il leitmotiv dell’opposizione consiliare, ormai assottigliata a sei consiglieri comunali nella forma ma a quattro in occasione di una conferenza stampa tenuta un paio di settimane fa.

Sono stati infatti i due consiglieri del M5s, l’ex vicesindaco Roberta Suppo e Uccio Blanco, insieme al consigliere del Pd Giancarlo Triberio e alla consigliera civica Milena Contento (quest’ultima esponente della lista “Nuovo patto per Augusta” che sostenne Pippo Gulino sindaco, attuale consigliere d’opposizione), a rilanciare i temi dell’opposizione. Una “operazione verità“, a loro dire per replicare alle accuse politiche del primo cittadino e passare al contrattacco. Diversi i temi illustrati, dalla soppressione dell’istituto comprensivo “Salvatore Todaro”, ormai aggregato ad altro istituto, fino alla sentenza a seguito di udienza predibattimentale che ha prosciolto un cittadino accusato di avere aggredito il sindaco nell’ottobre del 2022. Centrale tra i temi dell’opposizione consiliare quello dell’urbanistica, che, dopo le osservazioni di alcune associazioni ambientaliste, caldeggiate dai consiglieri, ha portato la Regione, lo scorso luglio, ad attivare la procedura per l’intervento ispettivo in materia di piani di lottizzazione, infine sospesa dopo una trasferta del sindaco a Palermo e un’istanza degli uffici comunali.

Sempre nel fronte dell’opposizione, in questi ultimi giorni torna in auge il movimento civico “Augusta vera“, dopo l’avvicinamento per le Europee alla lista guidata da Cateno De Luca. Infatti sia il consigliere comunale Ciccio La Ferla che l’ormai ex coordinatore comunale di Sud chiama Nord, Aldo Raina, hanno recentemente annunciato le dimissioni dal partito e rilanciato la sigla civica nata nell’estate del 2023. Dal partito del deputato regionale e sindaco di Taormina si è defilato, un paio di giorni fa, anche l’ex consigliere comunale Marco Bertoni, nell’ultimo biennio ‘fiduciario’ di De Luca in città, tanto da essere candidato alle Regionali nella lista provinciale di Sud chiama Nord. Bertoni, a mezzo social, ha fatto sapere che punterà su “Augusta vera” per le prossime elezioni comunali.

A sorpresa, da una nota odierna di Concetto Cacciaguerra e dell’ex consigliere comunale Giulio Morello, si apprende che De Luca manterrebbe un seguito ad Augusta per il tramite di un’associazione politico-culturale “federata” con Sud chiama Nord e denominata “Augusta con Cateno De Luca“, “ripartendo con il tesseramento – scrivono i due, rispettivamente coordinatore cittadino e segretario dell’associazione – che ci vedrà protagonisti nel 2025“.

