Primo piano “CorriAugusta”, trionfano il burundese Intunzinzi e Yaremchuk. Brillano due atleti di casa di

AUGUSTA – Quattrocentoquindici atleti al via, numerose associazioni del territorio coinvolte con i gazebo nell’area di piazza Unità d’Italia, e quindi i 10 km di corsa su strada nei quali alcune stelle dell’atletica nazionale si sono contese la vittoria. Questa la cornice della terza edizione del trofeo “CorriAugusta“, svoltasi questa domenica mattina alla Borgata e organizzata dall’Asd Megara Running del presidente Carmelo Casalaina, sotto l’egida della Fidal.

Sul gradino più alto del podio è salito il burundese Louis Intunzinzi, che ha concluso in testa il quarto e ultimo giro del percorso da 2,5 km, fermando il cronometro a 29’22”. Seconda e terza piazza maschile rispettivamente per il keniota Bonface Fundi Njiru (As Atletica Virtus Lucca) e Daniele Meucci (Cs Esercito). Finisce quinto il vincitore della prima edizione, Wilson Marquez (Siracusatletica Asd). Prestazione di spessore per il campione augustano Luigi Spinali, 8° classificato con il tempo di 32’38”, in gara con i colori dell’Asd Monti Rossi Nicolosi.

Nella classifica generale femminile, dominio dell’italiana Sofiia Yaremchuk (Cs Esercito), con il tempo di 33’55”, seguita da Federica Cernigliaro (As Dil. Pol. Atletica Bagheria) e dalla burundese Violette Ndayikengurukiye (As Atletica Virtus Lucca).

Quanto alle due società podistiche locali, il migliore è stato Ennio Salerno (categoria master 35), con i colori neroverdi dell’Asd Atletica Augusta, 17° nella classifica generale maschile fermando il cronometro a 35’18”. Da segnalare, per il medesimo sodalizio, il 14° posto tra le donne di Antonella Lo Porto (master 55). I migliori dell’Asd Megara Running sono stati Daniele Palermo (master 45), al 32° posto della classifica generale maschile, e, tra le donne, Alessandra Ruggero (master 50) giunta 43ª.

La gara è stata valida quale prova del “Campionato regionale individuale 10 km su strada assoluto”, 5ª prova del “Sicily bronze races 2024“, nonché 13ª e ultima prova del “Grand prix Siracusa 2024”. Allo start, presenti il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore allo sport Pino Carrabino, in rappresentanza del Comune che ha patrocinato l’evento. A rimarcare la vicinanza della Federatletica, è intervenuto, tramite una telefonata amplificata dai diffusori, il presidente nazionale Stefano Mei, promettendo la partecipazione in presenza alla quarta edizione.