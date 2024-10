Cronaca Augusta, immigrato irregolare sorpreso nell’Isola: nuova espulsione, finisce al centro rimpatri di

AUGUSTA – Nella mattinata di ieri, poliziotti del locale commissariato, grazie a uno dei diversi posti di controllo effettuati nel centro storico anche con pattuglie motomontate, hanno fermato un’autovettura con a bordo due stranieri.

Uno dei due, di nazionalità marocchina, non era in grado di esibire alcun documento utile all’identificazione, pertanto, è stato condotto al commissariato. Dopo il fotosegnalamento, i poliziotti hanno accertato che si tratta di un immigrato irregolare, inottemperante a un precedente decreto di espulsione emesso dal questore di Siracusa nel gennaio del 2023.

Il marocchino, di 24 anni, è stato quindi denunciato per i reati di mancata esibizione di un documento d’identità e per inottemperanza al decreto di espulsione. Trasferito all’ufficio immigrazione della Questura di Siracusa, gli è stato notificato un nuovo decreto di espulsione a firma del prefetto e anche un decreto di trattenimento, emesso dal questore di Siracusa, presso un centro per rimpatri ove è stato accompagnato.

