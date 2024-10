Primo piano Augusta, Erasmus day al “Costa” tra passate esperienze e nuove mete di

AUGUSTA – Nei locali del plesso Polivalente dell’Istituto comprensivo “Domenico Costa“, in un pomeriggio della scorsa settimana dedicata all’Erasmus, si è tenuto un momento di incontro tra la scuola e le famiglie degli alunni che hanno partecipato alla mobilità in entrata e in uscita del passato anno scolastico. Con l’inno europeo cantato dai sessanta alunni del coro, diretto dalle docenti Carmela Caramagno e Barbara Innao, si è quindi aperto l’ “Erasmus day“.

La dirigente scolastica Valentina Lombardo ha ringraziato gli intervenuti rivolgendo parole di plauso a coloro che si sono dedicati e si dedicano, con passione, al Progetto Erasmus+, fiore all’occhiello delle attività dell’istituto comprensivo alla Borgata. Ha inoltre ricordato come il “Domenico Costa” sia l’unico istituto comprensivo accreditato per il Progetto Erasmus+ ad Augusta. “La scommessa vinta, della scorsa edizione, è stata la mobilità per i piccoli alunni della classi quinte scuola primaria, li ho accompagnati personalmente nella loro prima esperienza all’estero senza i genitori – ricorda la ds Lombardo – Hanno tutti dimostrato, con la loro grinta, di essere capaci di superare, con maturità, la temuta distanza da casa”.

Il sindaco Giuseppe Di Mare e l’assessore alle politiche scolastiche Biagio Tribulato non hanno mancato l’appuntamento e si sono complimentati con la dirigente e la comunità scolastica per l’eccellenza raggiunta. Ospite d’onore la dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale di Siracusa, Luisa Giliberto, che ha posto l’accento sull’importanza del progetto che rappresenta una grande opportunità per gli studenti della città di Augusta e si è complimentata con la scuola per l’impegno profuso nell’aver ottenuto l’accreditamento Erasmus e per aver portato in Europa gli alunni del comprensivo.

Intervistati dalla docente Roberta Romeo (referente del progetto insieme alla collega Angela Funari per la scuola secondaria e alle insegnanti Lucia Cacciaguerra e Tamara Trenti per la scuola primaria), genitori e alunni hanno portato le proprie testimonianze trasformando in parole le emozioni vissute in quegli intensi giorni di scambio. Hanno tutti sottolineato come questa sia stata un’esperienza totalizzante che ha coinvolto interamente non solo gli alunni bensì in particolare le loro famiglie.

Gli alunni della scuola primaria che sono partiti in Francia sono stati: Giovanni Caramagno, Bianca De Luca, Elvira Di Grande, Julia Mirabella, Emanuele Pitruzzello e Jacob Xu.

A cui si aggiungono le classi prime della scuola media che hanno vissuto l’esperienza in Portogallo: Luca Arena, Fabiana Blandino, Gaia Bianchi, Giulia De Grande, Marta Di Mauro, Vittoria Lombardo e Daniele Navarria.

Infine per le classi seconde della scuola media sono partiti: Alice Cuppone, Letizia Fazio, Ginevra Fecarotta, Ginevra Lombardo, Nadia Occhietti e Sveva Saraceno.

Con queste premesse si apre il nuovo anno. Inizia il conto alla rovescia per le prossime mobilità in Francia, Repubblica Ceca e Spagna.