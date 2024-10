Hobby & Hi-Tech Come installare una cassaforte da muro di

La cassaforte da muro rappresenta una soluzione particolarmente utilizzata sia presso le abitazioni residenziali che negli studi dei professionisti. La sua funzione è quella di tutelare dei beni di valore nel caso in cui si verifichi un’intrusione da parte di soggetti malintenzionati: motivo per cui dovrebbe risultare discreta, funzionale, efficiente e persino gradevole da vedere, così da integrarsi al meglio con l’arredamento circostante.

Quando si tratta di proteggere i propri beni, è essenziale scegliere una cassaforte che garantisca elevati standard di sicurezza e resistenza. Ti suggeriamo quindi di esplorare questa selezione di casseforti da muro certificate, con opzioni che includono certificazioni come EN 14450 Classe S2, EN 1143-1 Classe 3 e EN 1143-1 Classe 0.

Dove installare una cassaforte da muro

Uno degli aspetti a cui è importante prestare maggiore attenzione nel caso di una cassaforte da muro è la definizione del punto in cui effettuare l’installazione.

Il nostro consiglio è quello di selezionare un angolo strategico, pratico da utilizzare nella quotidianità e allo stesso tempo di difficile accesso per i soggetti indesiderati. Quest’ultimi dovranno essere posti in condizioni di difficoltà sia nel capire dove si trova la cassaforte, sia nell’utilizzare strumenti di scassinamento quali piedi di porco, mazze, ecc. ecc. Detto ciò, ecco alcune zone valide in cui posizionare una cassaforte da muro:

In un corridoio oppure nella rampa delle scale , dove lo spazio per un eventuale scassinamento appare piuttosto contenuto.

oppure nella , dove lo spazio per un eventuale scassinamento appare piuttosto contenuto. In aree come bagno, ripostiglio, zona lavanderia o altre parti che appaiono piuttosto inusuali.

Infine, l’ubicazione dovrebbe essere sempre in basso oppure all’altezza degli occhi: punti in cui conseguire una manomissione appare più complicato.

Come installare una cassaforte da muro: gli step necessari

Vediamo dunque quali sono gli step per installare una cassaforte da muro, un’operazione che dovrebbe essere effettuata da parte di tecnici qualificati. La posa, infatti, risulta parimenti decisiva in termini di efficacia della scelta del modello. Ecco come procedere:

Individuazione dell’angolo più adatto per l’installazione. Ci siamo già soffermati su questo aspetto, che andrà conseguito alla luce delle caratteristiche della casa o dell’ufficio nonché delle abitudini di chi poi ha necessità di adoperare la cassaforte nella quotidianità. Misurazione della metratura a disposizione. Questo passaggio va fatto a partire dalle misure della cassaforte, assicurandosi che vi sia una libertà sufficiente di movimento per il suo montaggio. Preparazione del muro. A questo punto bisogna prendere le misure per il foro da realizzare nel muro, soprattutto per quanto riguarda la profondità: la parte utile all’inserimento della cassaforte. Bisognerà poi bucare la superficie utilizzando strumenti quali trapano e cacciaspina. Predisposizione di cemento e sabbia. Una miscela a base di cemento e sabbia si rivela essenziale per offrire una stabilizzazione della cassaforte e approntare il fissaggio definitivo. Conseguimento di una struttura di supporto. Per garantire una maggiore sicurezza, è buona prassi aggiungere dei supporti in metallo nel muro come ganci e tondini in acciaio, da applicare alla cassaforte. Aggiunta di un sistema di allarme. Questa fase è facoltativa ma è davvero molto utile per dare modo che subentrino delle connessioni salde che rendono la cassaforte pronta per l’uso.

Infine, non dovrai fare altro che verificare che tutto funzioni correttamente, così da poter finalmente utilizzare la tua cassaforte.